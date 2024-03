Offerta imperdibile: 2TB di storage cloud in sconto con Internxt

Le soluzioni basate sul cloud rappresentano un’opzione strategica per le aziende e gli utenti che cercano di sfruttare risorse informatiche avanzate con flessibilità e costi ridotti. Internxt si sta mettendo in evidenza in questo settore, grazie all’offerta imperdibile sul piano da 2TB di spazio di archiviazione cloud. Parliamo di uno sconto del 9%, che va scendere il prezzo a 109,99€ all’anno.

2TB di storage cloud Internxt oggi con un’offerta imperdibile

Il servizio di archiviazione di Internxt si distingue per la sua sicurezza, in quanto fornisce 2 TB di spazio crittografato per un intero anno. La crittografia end-to-end assicura che soltanto tu possa accedere e gestire i tuoi file, mantenendo la privacy e la sicurezza delle tue informazioni.

Questo livello di sicurezza è ulteriormente rafforzato dalla possibilità di condividere i file in modo protetto e criptato, con l’opzione di impostare password personalizzate per un controllo ancora maggiore.

La piattaforma cloud di Internxt consente un accesso ai dati da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, garantendo così una grande versatilità e comodità nell’utilizzo delle informazioni, ovunque ti trovi.

La capacità di caricare file di dimensioni considerevoli, fino a 20 GB, rende il servizio adatto anche per la gestione di documenti di grande volume.

La priorità di Internxt è la sicurezza dei dati degli utenti. Per questo motivo, il servizio include l’autenticazione a due fattori (2FA), che aggiunge un ulteriore livello di protezione. Inoltre, il supporto clienti è sempre disponibile per assisterti in caso di necessità.

Internxt si impegna a garantire la soddisfazione dei clienti, offrendo una politica di rimborso valida per 30 giorni. In aggiunta, puoi creare un account gratuito con 10GB di spazio di archiviazione, perfetto per testare la qualità e le funzionalità del servizio.

Non lasciarti scappare questa offerta imperdibile: 2TB di spazio di archiviazione per un anno, con uno sconto del 9%, al prezzo di 109,99€. Clicca sul bottone qui sotto e abbonati prima che scade!