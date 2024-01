Offerta imperdibile: antivirus IObit Malware Fighter 11 PRO a soli 2€ al mese

L’azienda di sicurezza informatica IObit presenta un’offerta irresistibile su Malware Fighter 11 PRO, potentissimo antivirus che offre una protezione in tempo reale contro più di 209 milioni di minacce informatiche, inclusi malware e virus.

La licenza annuale di questo antivirus di alta qualità è ora disponibile a soli 21,99 euro, corrispondenti a poco meno di 2 euro al mese.

IObit Malware Fighter 11 PRO: motore Bitdefender e protezione ransomware rafforzata

Una delle novità più interessanti di Malware Fighter 11 PRO è l’integrazione del motore antivirus Bitdefender, che affronta una vasta gamma di minacce online.

Questa caratteristica è fondamentale per la difesa contro malware e virus, fornendo una copertura estesa per mantenere al sicuro i computer in tutto il mondo.

La protezione intelligente è un ulteriore punto forte, consentendo al software di analizzare il comportamento dei virus per riconoscerli e bloccarli in modo preventivo, impedendo agli hacker di assumere il controllo del PC.

Malware Fighter 11 PRO va oltre, offrendo anche una difesa ransomware rafforzata per garantire la sicurezza dei file più importanti da accessi non autorizzati e potenziali attacchi informatici.

Questa offerta eccezionale di IObit consente di proteggere il proprio PC con uno degli antivirus più potenti a soli 2 euro al mese.

Tuttavia, bisogna acquistare l’antivirus SUBITO poiché la promozione è a tempo limitato e potrebbe non durare ancora a lungo. Approfitta quindi di questa opportunità per rafforzare la sicurezza del tuo dispositivo a un costo estremamente conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.