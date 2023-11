Offerta imperdibile di Atlas VPN per il Black Friday: solo 1,54€ al mese

Manca poco al Black Friday, ma è già tempo di promo irrinunciabili: Atlas VPN offre uno sconto straordinario dell’86% su 2 anni di abbonamento al suo piano VPN, con 6 mesi gratuiti aggiuntivi.

Il costo mensile è di 1,54 euro, quindi un’occasione unica per connettersi in rete in modo sicuro, veloce e soprattutto riservato.

Tutti i vantaggi di Atlas VPN

Atlas VPN offre server ben progettati per assicurare velocità di streaming ottimale. Inoltre, è consentito l’utilizzo illimitata di banda.

Atlas VPN crittografa le informazioni relative al tuo traffico garantendo che gli ISP non riescano a individuare l’origine dei tuoi flussi dati.

Con una rete estesa a oltre 1000 server in tutto il mondo, ti garantisce tempi di connessione eccezionali. Inoltre, puoi condividere file in modo protetto grazie al suo rilevatore di ubicazioni geografiche, che seleziona automaticamente i server più veloci e adatti in base alla distanza e alla latenza.

Atlas VPN riconosce la sicurezza dei dati come una priorità. Per garantire la protezione dai criminali informatici, offre protocolli di crittografia avanzati, tra cui ChaCha20, AES-256 e IPSec/IKEv2, in abbinamento con tunnel stabiliti da WireGuard.

Inoltre, vengono bloccati malware e siti Web di dubbia reputazione noti per trasmettere contenuti dannosi, tipo virus e phishing.

Atlas VPN offre una connessione internet completamente protetta e privata, con il reindirizzamento di tutto il tuo traffico Internet in un tunnel sicuro, rendendoti invisibile alle entità digitali.

Ulteriori caratteristiche sono SafeSwap e MultiHop+, ideali per gli utenti che tengono molto alla loro privacy.

Una robusta politica di no-log assicura che nessuno possa sapere le tue attività online, poiché Atlas VPN non traccia nessuna di queste informazioni relative agli utilizzatori, query DNS o altri dati.

Atlas VPN è una piattaforma che può essere utilizzata su molteplici dispositivi, compresi Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV.

Non c’è momento migliore abbonarsi durante il Black Friday, con uno sconto dell’86%. Proteggi la tua vita online al prezzo super conveniente di appena 2 euro al mese e accedi a streaming senza interruzioni e velocità straordinarie!

