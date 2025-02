Offerta imperdibile Fastweb: Internet ultraveloce a casa e 150 GB in 5G sul tuo smartphone a un prezzo imbattibile!

Meglio spendere 35,90€ al mese per avere internet a casa e sullo smartphone o 31,90€ al mese? La differenza può apparire minima, di “soli” 4€, ma se si moltiplica questo risparmio nel tempo si comprende come si tratti di una scelta molto conveniente. Ed è quella che Fastweb mette a disposizione sottoscrivendo insieme l’abbonamento Fastweb Casa Light e Fastweb Mobile.

I vantaggi delle offerte Fastweb Casa Light e Fastweb Mobile

L’offerta Fastweb Casa Light prevede la fibra ultraveloce anche grazie all’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6. Si tratta, infatti, del router che sfrutta la tecnologia Wi-Fi 6 di ultima generazione per una connessione sempre rapida e stabile. Ideale per chi lavora da casa in smart working tra call e applicativi web, ma anche per la famiglia per guardare le partite live e i film e le serie TV in streaming ad alta definizione e senza perdite di segnale.

Il prezzo dell’offerta Fastweb Casa Light (originariamente di 27,95€) passa a 23,95€ aggiungendo anche il piano Fastweb Mobile. A 7,95€ al mese si hanno 150 GB di traffico dati, la velocità e la stabilità del 5G inclusa nel canone, 100 SMS e la spedizione della SIM (o l’attivazione dell’eSIM) gratuita.

Con Fastweb si ha la certezza di poter contare, sia da casa che in mobilità, su una rete potente e veloce, ideale per navigare sul web, utilizzare i social, guardare i video, lavorare e giocare in streaming sempre con una connessione stabile e affidabile. Senza rinunciare alla sicurezza: l’Internet Box NeXXt One, infatti, include la protezione da virus, spyware, malware, ransomware e adware, così che tutta la famiglia possa accedere a internet senza alcun tipo di preoccupazione.

Sul sito ufficiale puoi verificare la copertura per scoprire la tecnologia disponibile presso il tuo indirizzo e ottenere sempre la velocità di connessione migliore.