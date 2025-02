Offerta imperdibile: internet super veloce con Iliad Fibra a soli 21,99€!

In un periodo storico molto particolare nel quale costantemente si ha notizia di rincari su tutti i servizi, sottoscrivere un’offerta a prezzo bloccato per sempre è quanto di più urgente e importante si possa fare. Per la connessione internet di casa Iliad propone un’offerta per la fibra ottica davvero interessante, potendo avere la massima velocità attualmente disponibile in Italia a soli 21,99€ al mese per sempre.

Perché passare a Iliad

Per la fibra ottica Iliad garantisce una delle velocità più alte su tutto il territorio italiano: fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload su tecnologia FTTH (Fiber To The Home). Una velocità così elevata è dovuta anche alla tecnologia Wi-Fi 7 inclusa nell’Iliadbox che migliora notevolmente le prestazioni, la stabilità e la qualità del segnale. Così che tutti i componenti della famiglia possano in qualsiasi momento, anche contemporaneamente, usufruire della migliore connessione possibile. L’offerta Iliad Fibra prevede:

Prezzo fisso: 21,99€ al mese per clienti mobile Iliad, 24,99€ per gli altri

Velocità ultra-rapida: fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload su tecnologia FTTH (Fiber To The Home)

Modem Iliadbox incluso: con Wi-Fi 6 e possibilità di estenderlo con Wi-Fi Extender

Chiamate illimitate: verso fissi e mobili in Italia e fissi in oltre 60 Paesi

Nessun vincolo e costi nascosti: prezzo trasparente senza rimodulazioni

Attivazione una tantum: 39,99€ per l’installazione

Per coloro che hanno un’utenza mobile con Iliad possono usufruire dell’ulteriore sconto che porta il prezzo della fibra ottica domestica da 25,99€ al 21,99€ al mese. Un prezzo competitivo e tra i più bassi in circolazione anche tenendo conto della qualità dell’offerta e della garanzia, come da politica Iliad, di un prezzo che non subirà rincari nel corso del tempo. Ma non solo: con questa promozione si otterrà un risparmio di 48€ all’anno sulla connessione internet di casa.