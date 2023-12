Offerta imperdibile: Norton 360 Deluxe al prezzo più basso di sempre (71% di sconto)

Norton, azienda di punta nel settore della sicurezza informativa, presenta una nuova offerta a tempo limitato sui piani antivirus Norton 360, con particolare menzione al 71% di sconto sulla versione Deluxe. Questo pacchetto, ora disponibile al prezzo record di 29,99 euro per il primo anno, consente di risparmiare 75 euro sul prezzo di listino.

Norton 360 Deluxe offre protezione completa contro virus, malware, ransomware e attacchi hacker. Oltre a ciò, include 50 GB di backup nel cloud, un servizio VPN e il monitoraggio del dark web, con avvisi tempestivi in caso di potenziale pericolo per i dati personali.

Norton 360 Deluxe: sicurezza avanzata online e numerosi vantaggi

Il piano Deluxe del pacchetto antivirus Norton 360 offre sicurezza avanzata contro le minacce online, proteggendo le informazioni finanziarie e riservate durante la navigazione su Internet.

Il servizio di connessione virtuale privata tramite VPN aggiunge una crittografia avanzata per garantire la sicurezza dei dati sensibili come dettagli bancari e password.

L’offerta include ulteriori strumenti essenziali per la sicurezza online, come un password manager per gestire in modo sicuro e agevole le password, il monitoraggio del dark web e il backup del PC nel cloud. Quest’ultimo aspetto permette di salvare file e documenti importanti, agendo come misura preventiva contro la potenziale perdita di dati.

L’offerta è a tempo limitato, poiché rimarrà valida fino al prossimo 9 gennaio. È un’opportunità unica di accedere a una protezione di alto livello a un costo significativamente ridotto. Non lasciarti sfuggire questa occasione per garantire la sicurezza dei tuoi dati online con Norton 360 Deluxe.

