Offerta imperdibile: Norton antivirus con sconti fino al 66%

Se stai cercando un’opportunità imperdibile per proteggere i tuoi dispositivi dagli attacchi informatici, Norton Antivirus ha lanciato una straordinaria offerta con sconti che possono arrivare fino al 66%. È un’occasione limitata nel tempo, quindi coglila prima che scada!

Norton Antivirus: funzionalità avanzate per la tua sicurezza online

Norton mette a disposizione soluzioni antivirus avanzate con sconti eccezionali. Ad esempio, la suite 360 Deluxe è attualmente in offerta con uno sconto del 66% rispetto al prezzo di listino.

Questa suite non solo protegge dai virus più pericolosi, inclusi i ransomware, ma offre anche spazio sul cloud per eseguire backup dei file, facilitandone la condivisione e il recupero in caso di necessità. Alcune formule includono addirittura una VPN dedicata per una navigazione anonima.

Tra le molteplici funzionalità offerte da Norton, il Dark Web Monitoring spicca per la sua capacità di esplorare la parte più oscura di Internet, avvisando tempestivamente in caso di violazioni delle tue informazioni.

Questo permette di agire prontamente per proteggere i tuoi dati. Norton non trascura neanche la sicurezza dei più piccoli, offrendo un efficace sistema di Parental Control.

Approfitta ora degli sconti esclusivi disponibili solo fino a domani. Ecco alcune delle incredibili offerte:

Norton Antivirus Plus : -42% a soli 19,99 euro invece di 34,99 euro.

: a soli invece di 34,99 euro. Norton 360 Standard : -60% a soli 29,99 euro invece di 74,99 euro.

: a soli invece di 74,99 euro. Norton 360 Deluxe : -66% a soli 34,99 euro invece di 104,99 euro.

: a soli invece di 104,99 euro. Norton 360 Premium: -60% a soli 44,99 euro invece di 114,99 euro.

Ricorda che questi prezzi si riferiscono all’abbonamento annuale. Per conoscere tutte le caratteristiche incluse e i dettagli sui dispositivi compatibili, consulta la pagina dedicata sul sito ufficiale di Norton. Non perdere l’opportunità di garantire la massima sicurezza online a un prezzo eccezionale!

