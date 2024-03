Offerta imperdibile: show, film e serie tv di Sky in streaming su NOW da 6,99€ al mese

L’offerta imperdibile di NOW ti apre le porte a un mondo di intrattenimento di qualità con Sky, disponibile in streaming a tariffe eccezionali. NOW mette a disposizione un’ampia selezione di contenuti che vanno dalle serie TV più acclamate alle produzioni originali Sky, fino ai film più attesi del momento.

Intrattenimento di qualità a portata di mano con l’offerta imperdibile di NOW

NOW ti offre l’accesso esclusivo a serie TV internazionali di grande successo, come le produzioni HBO che hanno catturato l’attenzione di milioni di spettatori. Da True Detective a Euphoria, passando per Gomorra e Il Trono di Spade, la varietà di contenuti è tale da garantirti ore di visione appassionante.

Gli show più esclusivi e le produzioni Sky Original, come Pechino Express e MasterChef Italia, rendono ancora più ricca l’offerta, con un mondo di intrattenimento che risponde a ogni gusto e preferenza. La possibilità di guardare i tuoi film preferiti in qualsiasi momento, senza interruzioni pubblicitarie e con l’opzione di scaricarli sul tuo smartphone per vederli offline, rende NOW una scelta davvero unica.

La piattaforma streaming propone diverse formule per soddisfare ogni esigenza di intrattenimento:

Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium a soli 14,99€ al mese o 11,99€ mensili per un abbonamento annuale.

a soli al mese o mensili per un abbonamento annuale. Pass Cinema + Pass Entertainment a 11,99€ al mese o 9,99€ mensili per un abbonamento annuale.

a al mese o mensili per un abbonamento annuale. Pass Entertainment a 8,99€ al mese o 6,99€ mensili per un abbonamento annuale.

Ci sono più di 1000 titoli on demand e nuove uscite ogni settimana che ti aspettano. Scegli oggi stesso l’offerta imperdibile che fa per te ed entra nel vasto universo di serie TV, show e film, tutto a partire da 6,99€ al mese.