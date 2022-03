Offerta IPVanish da 3,75 dollari al mese

Le VPN sono ormai un servizio che, qualunque persona navighi online, dovrebbe avere installato sui propri dispositivi.

Questo non è infatti solamente un metodo per proteggere la propria privacy, ma anche per accedere a contenuti audiovisivi e siti altrimenti non disponibili in determinati territori. Per ottenere il massimo da una VPN però, è bene affidarsi a un servizio all’avanguardia e capace di fornire prestazioni elevate.

Il rischio, in tal senso, è di utilizzare una Virtual Private Network di bassa qualità, così come la maggior parte di servizi gratuiti. Con pochi sistemi di sicurezza e prestazioni decisamente lente, si tratta di uno strumento praticamente inutile.

Dunque, quale servizio scegliere vista la lunga lista di VPN attualmente sul mercato? IPVanish può risultare una delle migliori soluzioni possibili.

Con 3,75 dollari al mese tutta la sicurezza e la qualità di una delle migliori VPN

Perché scegliere questa piattaforma? IPVanish fa senza dubbio parte della lista di aziende in grado di offrire un servizio “premium” in questo ambito.

La VPN di cui stiamo parlando si avvale di un sistema crittografato di accesso alla rete. Ciò permette di proteggere i dati personali degli utenti, rendendoli impenetrabili dall’esterno. I server, sparsi in 75 diverse location, permettono uno standard di sicurezza ancora più elevato.

Attraverso la protezione da eventuali tracciamenti poi, la linea è talmente protetta da impedire allo stesso ISP di poter individuare le attività svolte online dal suo cliente. Altro punto in favore di IPVanish è la possibilità di utilizzare un singolo account su uno svariato numero di dispositivi elettronici.

Questo permette, con una singola sottoscrizione, di proteggere un’intera famiglia. Infine, va tenuto conto del livello di assistenza. Questa disponibile sia via telefonica che attraverso live chat, quest’ultima attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Infine, a rendere molto appetibile IPVanish è anche il prezzo. Grazie all’attuale sconto del 65% infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN per appena 3,75 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.