Offerta Kena Mobile 5G: la nuova velocità a portata di tutti

Nel panorama della telefonia mobile le offerte si moltiplicano, la scelta rischia di diventare complicata. Kena ha scelto di semplificare tutto: offerte chiare, 5G incluso e prezzi accessibili a tutti. Niente vincoli, niente sorprese, solo la libertà di navigare e comunicare con la rete TIM, fino a 250 Mbps. Con le nuove promozioni di Kena Mobile , disponibili fino al 31 agosto, ottieni tutto ciò che serve: velocità fino a 250 Mbps, minuti illimitati, SMS compresi e una varietà di pacchetti pensati per ogni esigenza.

Offerta a partire da 5,99 €

Per i clienti ILIAD, CoopVoce e Digi Mobile, Kena propone un piano a soli 5,99 € al mese, con 100 o 200 GB (in base all’attivazione della ricarica automatica), minuti illimitati e 200 SMS. I primi due mesi sono gratis, così come attivazione, SIM e consegna.

Soluzione semestrale a 29,99 €

Chi preferisce gestire il costo in un’unica soluzione può attivare il pack da 6 mesi a 29,99 €, che garantisce 200 GB, minuti e SMS inclusi, con 5G già compreso nel prezzo.

Più giga, sempre in 5G

Per chi cerca ancora più dati, Kena mette a disposizione due alternative:

7,99 € al mese → 250 o 350 GB

9,99 € al mese → 350 o 450 GB

In entrambi i casi con minuti illimitati, 200 SMS e navigazione 5G fino a 250 Mbps.

Offerte dedicate ai clienti Vodafone, WindTre, Very e TIM

Anche chi proviene da altri operatori può accedere al 5G Kena: l’opzione è di 11,99 € al mese con 200 o 300 GB, minuti e SMS compresi.

Novità e vantaggi esclusivi

5G per tutti : già incluso nelle nuove offerte, e gratuito fino al 31 agosto per i clienti Kena che attivano l’opzione dall’app.

: già incluso nelle nuove offerte, e gratuito fino al 31 agosto per i clienti Kena che attivano l’opzione dall’app. eSIM : attivabile in pochi click, veloce, comoda e senza plastica.

: attivabile in pochi click, veloce, comoda e senza plastica. Ricarica Automatica : chi la sceglie ottiene 100 GB extra gratis ogni mese .

: chi la sceglie ottiene . Gestione smart: con l’app Kena puoi controllare credito, giga, ricariche e fino a 7 linee in un’unica schermata.

Copertura e trasparenza

Grazie alla rete TIM, Kena garantisce copertura al 99% della popolazione italiana, con connessioni 5G fino a 250 Mbps. Nessun costo nascosto, nessun vincolo e la libertà di cambiare offerta quando vuoi. Per conoscere l’offerta completa di Kena Mobile clicca qui.