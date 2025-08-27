 Offerta Kena Mobile 5G: la nuova velocità a portata di tutti
Grazie alla rete TIM, Kena garantisce copertura al 99% della popolazione italiana, con connessioni 5G fino a 250 Mbps. Nessun costo nascosto, nessun vincolo e la libertà di cambiare offerta quando vuoi.
Tecnologia Mobile
Nel panorama della telefonia mobile le offerte si moltiplicano, la scelta rischia di diventare complicata. Kena ha scelto di semplificare tutto: offerte chiare, 5G incluso e prezzi accessibili a tutti. Niente vincoli, niente sorprese, solo la libertà di navigare e comunicare con la rete TIM, fino a 250 Mbps. Con le nuove promozioni di Kena Mobile , disponibili fino al 31 agosto, ottieni tutto ciò che serve: velocità fino a 250 Mbps, minuti illimitati, SMS compresi e una varietà di pacchetti pensati per ogni esigenza.

Attiva subito l’offerta di Kena Mobile

Offerta a partire da 5,99 €

Per i clienti ILIAD, CoopVoce e Digi Mobile, Kena propone un piano a soli 5,99 € al mese, con 100 o 200 GB (in base all’attivazione della ricarica automatica), minuti illimitati e 200 SMS. I primi due mesi sono gratis, così come attivazione, SIM e consegna.

Soluzione semestrale a 29,99 €

Chi preferisce gestire il costo in un’unica soluzione può attivare il pack da 6 mesi a 29,99 €, che garantisce 200 GB, minuti e SMS inclusi, con 5G già compreso nel prezzo.

Più giga, sempre in 5G

Per chi cerca ancora più dati, Kena mette a disposizione due alternative:

  • 7,99 € al mese → 250 o 350 GB

  • 9,99 € al mese → 350 o 450 GB
    In entrambi i casi con minuti illimitati, 200 SMS e navigazione 5G fino a 250 Mbps.

Offerte dedicate ai clienti Vodafone, WindTre, Very e TIM

Anche chi proviene da altri operatori può accedere al 5G Kena: l’opzione è di 11,99 € al mese con 200 o 300 GB, minuti e SMS compresi.

Novità e vantaggi esclusivi

  • 5G per tutti: già incluso nelle nuove offerte, e gratuito fino al 31 agosto per i clienti Kena che attivano l’opzione dall’app.
  • eSIM: attivabile in pochi click, veloce, comoda e senza plastica.
  • Ricarica Automatica: chi la sceglie ottiene 100 GB extra gratis ogni mese.
  • Gestione smart: con l’app Kena puoi controllare credito, giga, ricariche e fino a 7 linee in un’unica schermata.

Copertura e trasparenza

Grazie alla rete TIM, Kena garantisce copertura al 99% della popolazione italiana, con connessioni 5G fino a 250 Mbps. Nessun costo nascosto, nessun vincolo e la libertà di cambiare offerta quando vuoi. Per conoscere l’offerta completa di Kena Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ago 2025

