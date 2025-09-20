 Offerta Kena Mobile a 5,99€: naviga senza limiti e primi 2 mesi gratis
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Offerta Kena Mobile a 5,99€: naviga senza limiti e primi 2 mesi gratis

Scopri Kena Mobile a 5,99 € al mese: 200 GIGA, minuti e SMS illimitati, primi 2 mesi gratis e SIM inclusa. Offerta valida fino al 22 settembre.
Offerta Kena Mobile a 5,99€: naviga senza limiti e primi 2 mesi gratis
Telecomunicazioni
Scopri Kena Mobile a 5,99 € al mese: 200 GIGA, minuti e SMS illimitati, primi 2 mesi gratis e SIM inclusa. Offerta valida fino al 22 settembre.

Se passare ore sui social, guardare video o ascoltare musica in streaming è parte della tua routine quotidiana, Kena Mobile ha l’offerta perfetta per te. Fino al 22 settembre, puoi attivare il piano da 5,99 € al mese con 200 GIGA, minuti e SMS illimitati, i primi 2 mesi gratis e attivazione e SIM completamente gratuite.

Nessun vincolo a lungo termine, nessuna sorpresa in bolletta: paghi solo quello che scegli e puoi cambiare piano quando vuoi. Una soluzione perfetta per chi cerca massima convenienza senza rinunciare alla qualità della rete TIM.

Attiva Kena Mobile

Tutto quello che ricevi con l’offerta Kena

  • 200 GIGA mensili (100 GIGA se non hai la ricarica automatica)

  • Minuti e SMS illimitati verso tutti

  • Chiamate cristalline con VoLTE anche in 4G

  • 8 GIGA in roaming UE, perfetti per viaggi e vacanze

  • Velocità fino a 60 Mbps in 4G

  • Attivazione gratuita e 2 mesi di servizio omaggio

  • SIM senza costi, consegnata a casa o ritirabile in tabaccheria

Con soli 5,99 € al mese, Kena Mobile mette a disposizione una tariffa che molti operatori offrono a cifre ben più alte. In più, non ci sono costi nascosti, vincoli a lungo termine o rimodulazioni improvvise: paghi solo quello che vedi. I primi due mesi sono completamente gratuiti, così puoi provare l’offerta senza spendere nulla. Attivazione e SIM incluse gratis significano un risparmio concreto e immediato. Grazie alla rete TIM, Kena garantisce una connessione stabile ovunque tu sia. Puoi navigare, chattare, fare videochiamate e guardare contenuti in streaming senza preoccuparti di rimanere senza giga. Attivare l’offerta è semplicissimo: bastano pochi minuti con SPID o un video selfie, direttamente online. Ma fai in fretta: la promo speciale scade il 22 settembre. Con Kena Mobile, risparmiare e restare sempre connesso non è mai stato così facile.

Attiva Kena Mobile

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Iliad Flash 250: 250 GIGA, minuti e SMS illimitati a soli 11,99€

Iliad Flash 250: 250 GIGA, minuti e SMS illimitati a soli 11,99€
Viaggia connesso senza roaming con le eSIM Airalo: per te -10%

Viaggia connesso senza roaming con le eSIM Airalo: per te -10%
Ancora pochi giorni per attivare Kena Mobile: 5,99€ al mese con 200GB inclusi

Ancora pochi giorni per attivare Kena Mobile: 5,99€ al mese con 200GB inclusi
Kena 5G: tariffe da 5,99 € al mese con primi due mesi gratis

Kena 5G: tariffe da 5,99 € al mese con primi due mesi gratis
Iliad Flash 250: 250 GIGA, minuti e SMS illimitati a soli 11,99€

Iliad Flash 250: 250 GIGA, minuti e SMS illimitati a soli 11,99€
Viaggia connesso senza roaming con le eSIM Airalo: per te -10%

Viaggia connesso senza roaming con le eSIM Airalo: per te -10%
Ancora pochi giorni per attivare Kena Mobile: 5,99€ al mese con 200GB inclusi

Ancora pochi giorni per attivare Kena Mobile: 5,99€ al mese con 200GB inclusi
Kena 5G: tariffe da 5,99 € al mese con primi due mesi gratis

Kena 5G: tariffe da 5,99 € al mese con primi due mesi gratis
Roberta Bonori
Pubblicato il
20 set 2025
Link copiato negli appunti