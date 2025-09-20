Offerta Kena Mobile a 5,99€: naviga senza limiti e primi 2 mesi gratis

Se passare ore sui social, guardare video o ascoltare musica in streaming è parte della tua routine quotidiana, Kena Mobile ha l’offerta perfetta per te. Fino al 22 settembre, puoi attivare il piano da 5,99 € al mese con 200 GIGA, minuti e SMS illimitati, i primi 2 mesi gratis e attivazione e SIM completamente gratuite.

Nessun vincolo a lungo termine, nessuna sorpresa in bolletta: paghi solo quello che scegli e puoi cambiare piano quando vuoi. Una soluzione perfetta per chi cerca massima convenienza senza rinunciare alla qualità della rete TIM.

Tutto quello che ricevi con l’offerta Kena

200 GIGA mensili (100 GIGA se non hai la ricarica automatica)

Minuti e SMS illimitati verso tutti

Chiamate cristalline con VoLTE anche in 4G

8 GIGA in roaming UE , perfetti per viaggi e vacanze

Velocità fino a 60 Mbps in 4G

Attivazione gratuita e 2 mesi di servizio omaggio

SIM senza costi, consegnata a casa o ritirabile in tabaccheria

Con soli 5,99 € al mese, Kena Mobile mette a disposizione una tariffa che molti operatori offrono a cifre ben più alte. In più, non ci sono costi nascosti, vincoli a lungo termine o rimodulazioni improvvise: paghi solo quello che vedi. I primi due mesi sono completamente gratuiti, così puoi provare l’offerta senza spendere nulla. Attivazione e SIM incluse gratis significano un risparmio concreto e immediato. Grazie alla rete TIM, Kena garantisce una connessione stabile ovunque tu sia. Puoi navigare, chattare, fare videochiamate e guardare contenuti in streaming senza preoccuparti di rimanere senza giga. Attivare l’offerta è semplicissimo: bastano pochi minuti con SPID o un video selfie, direttamente online. Ma fai in fretta: la promo speciale scade il 22 settembre. Con Kena Mobile, risparmiare e restare sempre connesso non è mai stato così facile.