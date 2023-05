Offerta lampo + Coupon: tablet Android 2-in-1 a prezzo WOW

Se stai cercando un tablet Android da 10.1 pollici economico, performante e che sia persino convertibile, abbiamo una fantastica notizia per te: su Amazon c’è una doppia offerta che ti permette di acquistare il tablet AWOW a soli 79,88 euro invece di 119,99. Un risparmio di ben 40 euro su un prodotto già conveniente.

Come fare per approfittare di questa occasione? Semplice: basta applicare il coupon sconto da 20 euro che trovi nella pagina del prodotto. In questo modo, il prezzo finale sarà di soli 79,88 euro. Affrettati: perché il coupon è valido fino ad esaurimento scorte e l’offerta lampo si esaurirà nelle prossime ore.

Tablet Android economico 2-in-1: spendi poco, hai tutto

Perché scegliere il tablet AWOW? Perché nonostante il prezzo conveniente è un dispositivo completo e versatile, che ti offre tutto quello che ti serve per l’intrattenimento, il lavoro e lo studio.

Il tablet dispone infatti di un display Full HD da 1920×1200 IPS da 10,1 pollici, che ti regala immagini nitide e colori vivaci. Il sistema è alimentato da un processore Octa-Core da 1.6GHz e 3GB di RAM, che ti assicurano una fluidità e una velocità elevate. Non dovrai preoccuparti nemmeno dello spazio di archiviazione, perché trovi una memoria interna da 64GB espandibile fino a 256GB tramite scheda microSD.

Potrai persino scattare foto di qualità e fare videochiamate chiare con la fotocamera posteriore da 13MP e quella frontale da 5MP e goderti un’autonomia di circa 8 ore di uso continuo grazie alla batteria da 6000mAh. Inoltre, avrai modo di sfruttare tutte le potenzialità del sistema operativo Android, che ti offre un’interfaccia intuitiva e aggiornata, con accesso a migliaia di app e giochi sul Google Play Store.

E se vuoi usare il tablet come un vero laptop, potrai collegarlo alla tastiera italiana inclusa nella confezione, che si connette tramite Bluetooth e funge anche da custodia protettiva. La tastiera ha anche un touchpad integrato, per facilitare la navigazione.

Insomma, il tablet AWOW è un prodotto davvero completo che non ti deluderà. Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile: approfitta della combinazione tra coupon e offerta lampo e acquistalo a meno di 80 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.