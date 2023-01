NiPoGi AM06, offerta lampo sul Mini PC: che mostro

È un’offerta lampo, dunque rimarrà attiva solo per poche ore e comunque fino all’esaurimento della unità in promozione: in questo momento, NiPoGi AM06 è proposto in doppio sconto su Amazon. Alla riduzione di prezzo applicata in automatico dall’e-commerce si aggiunge un coupon da attivare per far crollare ulteriormente la spesa. Un mostro di potenza in formato Mini PC e con sistema operativo Windows 11 Pro.

Mini PC in offerta lampo: l’affare NiPoGi AM06

Passiamo rapidamente in rassegna le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore AMD Ryzen 3750H affiancato dalla GPU Radeon RX Vega 10, 16 GB di RAM, unità SSD ultra-veloce da 512 GB con possibilità di espansione, Wi-Fi e Bluetooth integrati, porte USB 3.0 Type-A e Type-C, uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione a più schermi (fino a un massimo di tre) con risoluzione 4K, slot Ethernet e due jack audio. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento, grazie all’offerta lampo attiva su Amazon, hai la possibilità di acquistare NiPoGi AM06 al prezzo finale di soli 391 euro. La spesa include la licenza ufficiale Microsoft per il sistema operativo Windows 11 Pro.

La disponibilità del Mini PC è immediata, con spedizione gratis a domicilio e consegna garantita in un solo giorno: se lo ordini subito entro domani sarà sulla tua scrivania. Nella confezione c’è anche la staffa VESA per chi preferisce montarlo dietro al monitor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.