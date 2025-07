L'offerta sul laptop LG Gram Book che lo porta al MINIMO

LG Gram Book al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita su Amazon è imperdibile, soprattutto se stai cercando il tuo nuovo laptop e vuoi spendere poco. Il suo comparto hardware e le funzionalità supportate lo rendono il portatile giusto per lavorare, studiare, navigare e per il tempo libero. Ha in dotazione il tasto Copilot per lanciare con un solo tocco le funzionalità di intelligenza artificiale. Attenzione: non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta che stiamo segnalando, potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

LG Gram Book: le specifiche del laptop

Integra un display Full HD da 15,6 pollici con pannello IPS, il processore Intel Core i5-1334U, 16 GB di RAM LPDDR5X e SSD da 512 GB per lo storage. La connettività wireless è affidata ai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Non mancano poi due porte USB-C, due USB-A, l’uscita HDMI e il jack per le cuffie. Ci sono anche gli altoparlanti stereo con Dolby Atrmos e audio spaziale e batteria da 51 Wh per un’autonomia sufficiente ad arrivare a fine giornata senza bisogno di effettuare una ricarica. Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Dai uno sguardo alla scheda completa per conoscere altri dettagli.

In questo momento puoi acquistare il laptop LG Gram Book al suo prezzo minimo storico di 459,99 euro, nella configurazione hardware appena descritta e con la scocca nella colorazione Silver.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon: se lo ordini adesso, potrai metterlo sulla tua scrivania già entro domani. L’e-commerce offre inoltre la consegna gratuita.