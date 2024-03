Offerta limitata Aruba Fibra: prestazioni TOP da 17,69€

Per goderti film e serie TV in streaming senza alcun problema hai bisogno di una connessione veloce e performante. Scegliendo Aruba Fibra puoi averla anche ad un prezzo sorprendentemente vantaggioso. Ecco che offerte ci sono, come attivarle e quanto costano.

Approfittando della promozione in corso, con prezzi bloccati per 6 mesi, non c’è stato mai momento migliore per attivare la fibra di Aruba. Ma la prima cosa che devi fare è verificare la copertura usando questo link.

Perché dovresti scegliere Aruba Fibra per la tua connessione domestica

Grazie alla tecnologia Fiber To The Home (FTTH), Aruba Fibra assicura velocità di connessione che raggiungono fino a 10 Gbps in download e fino a 2,5 Gbps in upload, a seconda dell’offerta scelta e della copertura geografica. Questo significa che puoi godere di una connessione ultraveloce, ideale per lo streaming in alta definizione, il gaming online senza interruzioni, e il download e l’upload di file di grandi dimensioni in pochi secondi.

Ma Aruba Fibra non solo è in grado di offrirti una connessione ai massimi livelli, ma lo fa con un occhio di riguardo verso l’ecosostenibilità. Infatti la sua infrastruttura di fibra ottica è progettata utilizzando materiali resistenti e tecniche di cablaggio a basso impatto ambientale, permettendoti di navigare veloce, ma nel rispetto della natura.

Per quanto riguarda le offerte, puoi scegliere tra due soluzioni, entrambe in sconto. La Fibra Aruba Promo a soli 17,69 € al mese o la Fibra Aruba All-In a 19,89 € al mese, con inclusa la linea fissa con chiamate illimitate e modem.

I prezzi in promozione sono bloccati per 6 mesi, non ci sono costi di attivazione o migrazione, nemmeno per le aree bianche. C’è un ottimo supporto clienti attivo 24 ore su 24 e non ci sono vincoli di durata contrattuali. Si può disdire in qualsiasi momento pagando un importo di 20 €. Interessante anche il servizio “Stop&Go” che ti permette di mettere in pausa l’abbonamento per 30 giorni consecutivi.

Per accedere a questa offerta ti consigliamo di visitare il sito ufficiale e di verificare se la tua abitazione è raggiunta dal servizio. L’attivazione della nuova linea è rapida e senza pensieri, con l’installazione che avviene generalmente entro 15 giorni dalla firma del contratto.