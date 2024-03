Offerta limitata: myPOS GO 2 a 14,90€ anziché 39€

Nel mondo del commercio agile e dinamico, la capacità di accettare pagamenti in modo efficiente è fondamentale. Per i professionisti in movimento e le attività commerciali che desiderano libertà e flessibilità, arriva l’offerta limitata su myPOS Go 2, il terminale POS che combina praticità e convenienza in un design innovativo.

myPOS GO 2: l’offerta limitata per rivoluzionare il tuo business

Immagina di poter accettare pagamenti ovunque ti trovi, senza il vincolo di connessioni fisse o dispositivi aggiuntivi.

myPOS Go 2 è la soluzione che ti libera dalle catene, offrendoti la libertà di vendere sia in un vivace mercato all’aperto che durante un evento esclusivo, o all’interno del tuo punto vendita. Questo dispositivo portatile si adatta perfettamente alle esigenze del tuo business, grazie alla sua connettività 3G/4G e Wi-Fi e alla sua straordinaria portabilità.

Con myPOS Go 2, dimentica i canoni mensili e le spese nascoste. Paghi una volta sola per il terminale e godi di commissioni per transazione estremamente competitive. I tuoi incassi vengono accreditati istantaneamente sul tuo conto myPOS, garantendoti una gestione finanziaria trasparente e senza sorprese.

Oltre a essere un terminale di pagamento, myPOS Go 2 è un vero e proprio centro di gestione per la tua attività. Con l’app mobile myPOS, hai il controllo completo delle tue vendite, mentre il conto aziendale gratuito con IBAN dedicato in 14 valute ti apre le porte al mercato globale, senza barriere.

La facilità d’uso è un altro punto di forza di myPOS Go 2. Il suo design compatto e leggero lo rende il compagno ideale per la tua giornata lavorativa, con una batteria che dura tutto il giorno e una tastiera tattile che rende ogni transazione veloce e intuitiva.

Se sei un libero professionista o il titolare di un’attività che aspira a un futuro senza vincoli bancari, myPOS Go 2 è la scelta che può trasformare il tuo modo di lavorare. E ora, con l’offerta limitata, puoi avere il dispositivo a soli 14,90€ anziché 39€. Non perdere l’opportunità unica di rivoluzionare il tuo business.