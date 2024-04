Offerta limitata sul nuovo POS XPay Pro: canone mensile a 0 euro

Hai appena aperto un’attività e sei alla ricerca di un POS affidabile per accettare pagamenti? Oppure vuoi sostituire il tuo vecchio POS con uno più evoluto e migliore? Allora non puoi perdere l’offerta limitata di Nexi su XPay Pro: fino al 1° maggio, potrai avere questo POS iper tecnologico a canone zero, con una commissione merchant più bassa e un costo a transazione ridotto.

POS XPay Pro di Nexi: l’offerta limitata scade il 1° maggio

La migliore soluzione per incassare di più e gestire i pagamenti in modo semplice e sicuro: XPay Pro Con questo POS potrai infatti:

Accettare pagamenti con qualsiasi carta , anche contactless e American Express.

, anche contactless e American Express. Domiciliare i pagamenti ricorrenti, ideali per abbonamenti e fatture periodiche.

Accettare pagamenti da tutto il mondo, per ampliare il tuo business oltre i confini nazionali.

Personalizzare la pagina di checkout del tuo e-commerce, per un’esperienza di acquisto più veloce e accattivante per i tuoi clienti.

Grazie alla promo attuale, otterrai molti vantaggi concreti, tra cui il canone zero mensile, invece di 14,90 euro, la commissione merchant ridotta dall’1,25% all’1,10%, il costo a transazione ribassato da 0,29 euro a 0,24 euro.

Non bastasse ciò, è assente il costo di attivazione o per la chiusura contratto. Inoltre, il servizio Nexi Boost è incluso, per sfruttare la velocità e la sicurezza dei pagamenti. Infine, è presente il sistema anti-frode all’avanguardia, per la massima protezione dei tuoi dati e delle tue transazioni.

Insomma, XPay Pro è un POS completo, efficiente e conveniente. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: attiva subito la promozione sul sito ufficiale di Nexi e inizia a incassare di più con il tuo nuovo POS. L’offerta limitata è valida fino al 1° maggio 2024.