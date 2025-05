Offerta Logitech Signature K650: tastiera wireless al miglior prezzo

Logitech Signature K650 è la tastiera wireless ideale per chi trascorre molte ore al computer e cerca comfort, silenziosità e praticità in un unico modello: oggi la trovi al prezzo minimo storico su Amazon. Progettata per offrire un’esperienza di digitazione fluida e senza sforzo, è dotata di poggiapolsi integrato e pulsanti concavi ben distanziati, per scrivere comodamente tutto il giorno. I tasti sono reattivi, perfetti per il lavoro, lo studio o la navigazione online. Inoltre, quelli dedicati alla scelta rapida dedicati permettono di accedere rapidamente alle funzioni più utilizzate: dall’acquisizione degli screenshot, all’attivazione del microfono o alla riproduzione dei contenuti multimediali.

Amazon taglia il prezzo della tastiera wireless Logitech

La connessione avviene senza fili, in modo affidabile e stabile, con supporto sia tramite ricevitore USB Logi Bolt che attraverso Bluetooth, per la massima compatibilità con computer desktop e laptop o dispositivi mobili come smartphone e tablet. È resistente agli schizzi e ha una durata delle batterie fino a tre anni. Dai un’occhiata alla pagina del prodotto per altre informazioni.

Metti sulla tua scrivania di casa o dell’ufficio la tastiera wireless Logitech Signature K650 al prezzo minimo storico di 49,90 euro. Entrerai così a far parte della schiera di utenti che non può più separarsene, come dimostra il voto medio pari a 4,4 stelle su 5 assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce. Lo sconto è automatico.

Puoi contare sulla consegna gratis prevista già entro domani. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon attraverso la sua rete logistica, non passando da intermediari. Per l’eventuale restituzione avrai due settimane.