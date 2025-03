Offerta luce e gas a prezzo fisso: le tariffe competitive di Octopus

Cerchi stabilità e convenienza per la tua tariffa luce e gas? Allora Octopus Energy è il gestore che fa al caso tuo. Fino al 18 marzo è disponibile Octopus Fissa 12M, una tariffa estremamente competitiva (oltre che trasparente) che ti permette di bloccare il costo della materia prima per un anno intero, senza vincoli e senza penali. Così non devi sottostare alle fluttuazioni (spesso svantaggiose) del mercato. Scopriamo meglio i dettagli di questa interessantissima tariffa.

Come funziona la tariffa fissa Octopus Energy

Con Octopus Fissa 12M, il prezzo della materia prima resta bloccato per 12 mesi. Ciò garantisce maggiore prevedibilità nelle spese: potrai pianificare al meglio la spesa di luce e gas per un intero anno, ottimo per chi cerca la stabilità entro un budget da rispettare.

Inoltre, Octopus Energy è anche sostenibile, perché l’energia elettrica fornita è 100% rinnovabile e contribuisce a un minor impatto ambientale. Non ci sono vincoli o penali: al termine del periodo contrattuale, puoi sempre scegliere l’offerta più conveniente per te.

Nel dettaglio, la tariffa fissa Octopus Energy è di tipo monorario. Per la materia prima Luce, si parla di 0,1474 €/kWh, mentre per la materia prima gas di 0,534 €/Smc. Il costo di commercializzazione, sia per luce che per gas, è pari a 96 euro l’anno. Insomma: un’offerta chiara, conveniente e senza alcuna brutta sorpresa in bolletta.

Attivare la tariffa Octopus Fissa 12M è semplicissimo e ci vorranno soltanto due minuti. Basta collegarsi alla pagina della promozione, selezionare l’offerta, inserire i propri dati e completare la richiesta con le informazioni richieste. Tutto molto semplice. E il prezzo resta bloccato per un intero anno. Approfittane subito: l’offerta Octopus Energy resterà attiva fino al 18 marzo!