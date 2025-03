Offerta luce, gas e fibra Sorgenia: come funziona lo sconto di 150€

Fino a giovedì 13 marzo i nuovi clienti Sorgenia possono beneficiare di uno sconto di benvenuto fino a 150 euro sottoscrivendo un contratto di energia elettrica, gas e fibra tramite le offerte Next Energy Sunlight e Next Energy 24.

La prima offerta, vale a dire Next Energy Sunlight, prevede il pagamento del costo dell’energia a prezzo indicizzato, invece Next Energy 24 permette di bloccare il prezzo della materia prima per 24 mesi, indipendentemente dall’andamento del mercato. Quest’ultima offerta è indicata soprattutto per chi cerca un’offerta luce e gas che eviti le oscillazioni del mercato, assicurandosi un prezzo bloccato per i primi due anni.

Sconto di benvenuto di 150 euro sull’offerta luce, gas e fibra Sorgenia

Ecco come funziona lo sconto di benvenuto fino a 150 euro sull’offerta luce, gas e fibra di Sorgenia.

Offerta Next Energy Sunlight

contratto Single Fuel (energia elettrica o gas): sconto in bolletta pari a 15 euro per ogni fornitura sottoscritta

contratto Single Fuel (energia elettrica o gas) + Fibra Sorgenia: sconto in bolletta pari a 15 euro per ogni fornitura sottoscritta, per complessivi 30 euro

contratto Duel Fuel (energia elettrica + gas Sorgenia): sconto in bolletta pari a 40 euro per ogni fornitura sottoscritta, per complessivi 80 euro

contratto Trial Fuel (energia elettrica + gas + fibra Sorgenia: sconto in bolletta pari a 50 euro per ogni fornitura sottoscritta, per complessivi 150 euro

Offerta Next Energy 24

contratto Dual Fuel (energia elettrica + gas Sorgenia): sconto in bolletta pari a 15 euro per ogni fornitura sottoscritta, per complessivi 30 euro

contratto Trial Fuel (energia elettrica + gas + fibra Sorgenia): sconto in bolletta pari a 50 euro per ogni fornitura sottoscritta

Restando in tema Next Energy 24, ecco quali sono le tariffe valide per i primi due anni per tutti coloro che attiveranno uno dei contratti disponibili entro il 13 marzo:

costo materia prima luce: 0,155 euro/kWh

costo materia prima gas: 0,58 euro/Smc

quota commercializzazione luce: 7,6 euro al mese

quota commercializzazione gas: 7,6 euro al mese