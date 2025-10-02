Prezzo fisso per 24 mesi e bollette più leggere: questa è l'offerta giusta

Per risparmiare sulle bollette luce e gas di autunno 2025 ed evitare rincari per i prossimi 2 anni è possibile scegliere Energia PuntoFisso di Engie. L’offerta in questione, infatti, permette di bloccare il costo dell’energia elettrica e del gas naturale per i prossimi 24 mesi.

Chi sceglie Engie può bloccare il prezzo a 0,1112 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,414 €/Smc per il gas naturale andando anche a ridurre il costo di commercializzazione delle forniture a 7 euro al mese (per il gas c’è una componente variabile che incide in misura minima sull’importo della bolletta).

La nuova promo di Engie è disponibile, con le condizioni indicate, solo per un breve periodo. L’offerta può essere attivata direttamente tramite il sito ufficiale di Engie avendo a disposizione i dati dell’intestatario del contratto e i dati identificativi della fornitura (che trovate sull’ultima bolletta).

Per richiedere la promozione basta premere sul box qui di sotto.

3 motivi per scegliere l’offerta luce e gas di Engie

Per ridurre le bollette di luce e gas è possibile puntare sulla promozione di Engie. Con Energia PuntoFisso ci sono diversi vantaggi per gli utenti. Ecco 3 motivi per cui la promo in questione è quella giusta:

i prezzi di luce e gas (0,1112 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,414 €/Smc per il gas naturale) sono tra i più bassi sul mercato

(0,1112 €/kWh per l’energia elettrica e a 0,414 €/Smc per il gas naturale) sono la promo prevede un prezzo bloccato per 24 mesi e rappresenta, quindi, una garanzia contro i rincari nel lungo periodo

e rappresenta, quindi, una nel lungo periodo il costo di commercializzazione, la quota fissa di una bolletta da pagare anche in caso di consumo zero, è di appena 7 euro al mese per fornitura; si tratta di uno dei valori più bassi sul mercato

L’offerta di Engie può essere attivata in pochi click premendo sul box qui di sotto e seguendo la procedura di attivazione.