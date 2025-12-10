Offerta di Natale: NordVPN a -74% con 3 mesi gratis

Mancano ormai solo un paio di settimane all’appuntamento con il giorno più atteso dell’anno e NordVPN ha lanciato la sua offerta di Natale: abbonamenti biennali in sconto del 74% e 3 mesi extra gratis per l’accesso senza limitazioni al servizio. È l’occasione giusta per regalare ai propri dispositivi e ai propri dati personali tutta la protezione e la sicurezza che meritano, approfittando di un forte risparmio.

NordVPN sotto l’albero: ecco l’offerta di Natale

Metti sotto l’albero la possibilità di contare su una Virtual Private Network con più di 8.700 server distribuiti in 171 location nel mondo. Questo ti permetterà di evitare censure, filtri territoriali che impediscono la fruizione dei contenuti online e di navigare anonimo con indirizzi IP provenienti da Australia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e qualsiasi altro paese oppure dall’Italia se ti trovi all’estero. Completano il pacchetto un antivirus sempre aggiornato, il blocco di pubblicità e tracker, un gestore delle password, gli avvisi in tempo reale su eventuali violazioni degli account, 1 TB di spazio crittografato sul cloud e l’assicurazione per il recupero delle perdite da truffa informatica o furto di identità. Fai un salto sulle pagine del sito ufficiale per saperne di più.

Grazie allo sconto del 74%, l’abbonamento al piano Base dalla durata di 2 anni è disponibile al prezzo mensile di soli 2,99 euro (invece di 11,59 euro). Volendo, puoi scegliere le formule Plus e Ultimate, con maggiori funzionalità, a seconda delle tue esigenze. In ogni caso, l’offerta di Natale aggiunge ben 3 mesi extra gratis e consente l’utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea.

Non è tutto, perché la garanzia di rimborso ti permetterà eventualmente di recuperare per intero la cifra spesa se non sarai soddisfatto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione. NordVPN è un servizio gestito da Nord Security.