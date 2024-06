Offerta Norton: combo antivirus e VPN a un prezzo incredibile

Che si tratti di smartphone o computer, gli antivirus sono ormai una presenza costante sui nostri dispositivi.

Con il proliferare dei primi virus informatici, questi software sono stati impegnati per proteggere gli utenti, evitando situazioni spiacevoli. Sebbene il loro lavoro sia indispensabile, oggi un antivirus non è però più sufficiente per garantire la totale sicurezza di una piattaforma.

L’evolversi delle minacce informatiche infatti e il perenne accesso del Web hanno portato a un’evoluzione notevole della cybersecurity. Per non farsi cogliere impreparati e andare incontro a veri e propri disastri, una suite di sicurezza completa deve includere anche una Virtual Private Network (VPN).

Questo strumento agisce proteggendo la connessione da sguardi indiscreti mantenendo la privacy. Insieme, antivirus e VPN, rappresentano un must per chiunque navighi, anche solo occasionalmente, online.

C’è però un piccolo problema: affrontare due acquisti separati può avere un costo abbastanza sostanzioso. Per fortuna, esiste un pacchetto completo in grado di garantire la massima qualità a un costo contenuto.

Antivirus e VPN? Norton ti offre molto di più nel suo pacchetto completo

Norton è un marchio che non necessita di particolari presentazioni.

Stiamo parlando dell’antivirus per eccellenza, un’azienda con decenni di attività alle spalle che rappresenta la punta di diamante dell’intero settore.

Tra i prodotti che offre ai suoi clienti figura anche l’ottimo Norton 360 Standard, un pacchetto che abbina i vantaggi dell’antivirus ad altri strumenti avanzati per la sicurezza informatica.

Oltre alla preziosa VPN, la suite include anche un efficace firewall, un password manager, un sistema di salvataggio dati su cloud e SafeCam per PC, un tool per proteggere la telecamera da intromissioni esterne.

Un insieme di software capaci di garantire la sicurezza più totale ma che, proprio grazie a una recente promozione, sono disponibili a un prezzo a dir poco imperdibile.

Grazie allo sconto del 60% sul piano annuale, infatti, puoi ottenere tutti i suddetti prodotti pagando appena 2,50 euro al mese.

Per capire quanto sia conveniente quanto offerto, basta dare uno sguardo ai costi di una comune VPN di alto livello sul mercato. Da sola, molto spesso, questa cosa più dell’intera suite di Norton.