Offerta pazzesca: sconti fino al 75% sui piani a vita di Internxt

Ormai è assodato che la sicurezza e la capacità di archiviazione dei dati siano diventate una priorità per tutti noi. Quindi, per evitare di perdere file importanti oppure di metterli a rischio violazione, Internxt ha lanciato un’offerta pazzesca sui piani a vita. Stiamo parlando sconti fino al 75% su soluzioni di archiviazione cloud affidabili e protette, che ti terranno tranquillo per il resto della vita.

Perché scegliere l’offerta pazzesca di Internxt?

Non pensare a Internxt come al solito servizio di cloud storage, perché si tratta di una piattaforma completa che garantisce:

Sicurezza: crittografia end-to-end per proteggere i tuoi dati da accessi non autorizzati.

per proteggere i tuoi dati da accessi non autorizzati. Privacy: i tuoi dati sono tuoi e non verranno mai condivisi con terze parti.

i tuoi dati sono tuoi e non verranno mai condivisi con terze parti. Accessibilità: accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque nel mondo.

accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque nel mondo. Affidabilità: server distribuiti in tutto il mondo per garantire velocità e prestazioni eccellenti.

I piani a vita di Internxt rappresentano un investimento intelligente per la gestione dei tuoi dati digitali. Con un pagamento unico, avrai accesso illimitato ai tuoi file per sempre, senza canoni mensili o annuali. Ecco quanto costano:

2TB: a soli 199€, invece di 499€ (sconto del 75%).

a soli 199€, invece di 499€ (sconto del 75%). 5TB: a 299€, invece di 999€ (sconto del 75%).

a 299€, invece di 999€ (sconto del 75%). 10TB: a 499,75€, invece di 1999€ (sconto del 75%).

L’offerta pazzesca di Internxt sui piani a vita potrebbe scadere a breve. Approfitta subito di questi sconti imperdibili e assicurati una soluzione di archiviazione cloud sicura, conveniente e affidabile per sempre.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di proteggere i tuoi dati digitali per sempre. I piani a vita di Internxt, con sconti fino al 75%, sono il perfetto mix di sicurezza, privacy e convenienza. Visita il sito web del provider per saperne di più e sottoscrivi subito il tuo piano a vita.