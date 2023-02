Samsung Galaxy Tab A8 al prezzo minimo: l'offerta

Display da 10,5 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, sistema operativo Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni e tutto ciò che serve per l’intrattenimento multimediale: sono questi i punti di forza di Samsung Galaxy Tab A8 10.5, l’elegante e versatile tablet protagonista oggi di un’ottima offerta su eBay che lo porta al suo prezzo minimo storico.

Super sconto sul tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5

Tra le altre specifiche tecniche citiamo il processore octa core da 2 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, slot per microSD fino a 1 TB, fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 8 megapixel, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, jack audi e porta per la ricarica della batteria da 7.040 mAh. Ulteriori dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie all’offerta in corso, è possibile acquistare il tablet della serie Galaxy Tab A8 con schermo da 10,5 pollici al prezzo finale di soli 189,90 euro invece di 279,90 euro come da listino. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

A proporre l’affare è un rivenditore autorizzato Samsung che ha già ricevuto oltre 242.000 feedback positivi dai clienti su eBay, garantendo la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni. Ciò significa che, se lo ordini subito, già all’inizio della prossima settimana sarà a casa tua.

