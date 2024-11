-230€ per il robot Lefant M1: mai visto prima, è il Black Friday

Lefant M1 in sconto di 230 euro rispetto al listino ufficiale è tra i migliori affari di questo Black Friday su Amazon. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti (rating 4,4/5 nelle recensioni) è l’ideale per la pulizia della casa, con il suo potente motore aspirante da 4.000 Pa e l’autonomia di funzionamento che arriva a 150 minuti con una sola ricarica. Non lasciarti sfuggire l’offerta a -58% e acquistalo al suo prezzo minimo storico, per te o per metterlo sotto l’albero in vista del Natale.

Black Friday: super sconto per Lefant M1

Compatibile con Alexa per l’integrazione nella smart home e dotato di connettività Wi-Fi per poterlo controllare anche da smartphone, utilizza una tecnologia di mappatura avanzata per un risultato impeccabile, con navigazione LIDAR e algoritmo AI per la pianificazione del percorso. Misura solo 32 cm in larghezza, ciò nonostante include un serbatoio dell’acqua da 160 ml e un contenitore per la raccolta della polvere da 520 ml. Dai uno sguardo alla pagina dedicata a questa promozione che non ha precedenti da quando l’articolo è in vendita.

Il forte sconto di 230 euro taglia il prezzo del robor aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M1 e lo porta al suo minimo storico di soli 169 euro, con un forte risparmio. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata entro domani. La disponibilità è immediata.

