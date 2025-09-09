 Offerta Shock: Apple iPhone 16 a 669€! Ecco il Coupon eBay da usare subito
Un'offerta shock ti sta aspettando ora su eBay, ma sta andando a ruba: ordina adesso Apple iPhone 16 a 669€ con il coupon da usare subito.
Su eBay è disponibile un’offerta shock davvero incredibile. Devi essere veloce se vuoi approfittarne. Stiamo parlando del nuovo Apple iPhone 16 128GB a soli 669 euro, invece di 979 euro. Si tratta di un ottimo prezzo per questo gioiellino davvero eccezionale e prestante. Acquistalo subito a questo prezzaccio!

Ordina iPhone 16

Il Coupon da usare subito non appena lo metti nel carrello e raggiungi la pagina dei metodi di pagamento, alla casella Codici Sconto, è “PSPRSETT25“. In questo modo ottieni un extra sconto di 30 euro sul prezzo già in promozione. Un ulteriore risparmio che rende questo acquisto ancora più vantaggioso e urgente.

La consegna gratuita è disponibile per molte destinazioni, scopri se anche la tua è inclusa nella spedizione senza costi aggiuntivi. Inoltre, con PayPal o Klarna è possibile selezionare il pagamento in tre rate a tasso zero. In questo modo approfitti subito dell’offerta e paghi un po’ alla volta.

Apple iPhone 16: una vera bomba di prestazioni e affidabilità

Apple iPhone 16 128GB è uno smartphone dalle ottime prestazioni e dall’affidabilità senza pari. Oltre a un supporto aggiornamenti reale e longevo, questo telefono è in grado di sostenere qualsiasi app e gioco, anche i più processocentrici. Acquistalo adesso a soli 669 euro con PSPRSETT25! Lo trovi solamente su eBay in quantità limitata.

Grazie al processore Apple A18 le prestazioni raggiungono livelli incredibili. Puoi veramente farci di tutto, senza alcun rallentamento e mantenendo una fluidità eccellente. L’esperienza utente è quindi particolarmente soddisfacente, rendendo ogni cosa piacevole ed estremamente pratica.

Apple iPhone 16 5G 128GB 6,1″ Nuovo Originale Smartphone NERO Black

Ordina iPhone 16

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre colori vivaci e dettagli impareggiabili, anche sotto la luce diretta del sole. Il touch è reattivo e la vibrazione estremamente curata. La doppia fotocamera è in grado di scattare foto e riprendere video professionali, senza grandi capacità da parte dell’utente. Scopri Apple Intelligence e tutte le funzionalità incluse. Ordina iPhone 16 a soli 669 euro, invece di 979 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 set 2025

9 set 2025
