 Offerta SHOCK di Kena Mobile per 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS
Con la nuova offerta di Kena Mobile puoi avere un piano con connessione dati in 5G incredibilmente conveniente.
Telecomunicazioni
Con la nuova offerta di Kena Mobile puoi avere un piano con connessione dati in 5G incredibilmente conveniente.

Ancora fino al 31 agosto hai la possibilità di attivare questa fantastica offerta Kena Mobile che ti permetterà di avere 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. Attenzione però perché attivandola adesso potrai sfruttare anche la promozione per non pagare i primi due mesi: in buona sostanza, pagherai soltanto a partire dal terzo mese.

I dettagli dell’offerta Kena Mobile

La SIM è totalmente gratuita e l’offerta avrà come detto un costo di 5,99 euro al mese con rinnovo automatico. Il pacchetto prevede 200 giga in 5G (100+100 attivando la Ricarica Automatica), minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti e anche 8GB di internet per navigare in Europa.

Non sono previsti costi di attivazione e i primi due mesi dell’offerta saranno completamente gratuiti. Questo significa che al momento della sottoscrizione pagherai il prezzo simbolico di 1 centesimo per attivare la prima ricarica della SIM e usufruire così dell’offerta.

La promozione è riservata a coloro che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
21 ago 2025
