Offerta SHOCK di Kena Mobile per 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS

Ancora fino al 31 agosto hai la possibilità di attivare questa fantastica offerta Kena Mobile che ti permetterà di avere 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. Attenzione però perché attivandola adesso potrai sfruttare anche la promozione per non pagare i primi due mesi: in buona sostanza, pagherai soltanto a partire dal terzo mese.

I dettagli dell’offerta Kena Mobile

La SIM è totalmente gratuita e l’offerta avrà come detto un costo di 5,99 euro al mese con rinnovo automatico. Il pacchetto prevede 200 giga in 5G (100+100 attivando la Ricarica Automatica), minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti e anche 8GB di internet per navigare in Europa.

Non sono previsti costi di attivazione e i primi due mesi dell’offerta saranno completamente gratuiti. Questo significa che al momento della sottoscrizione pagherai il prezzo simbolico di 1 centesimo per attivare la prima ricarica della SIM e usufruire così dell’offerta.

La promozione è riservata a coloro che mantengono il proprio numero portandolo da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.