Offerta shock sugli auricolari Sony con ANC a meno di 55€

Quando ci sono sconti così importanti è sempre utile valutare un’offerta perché il risparmio inizia a essere considerevole. Nel caso delle cuffie true wireless Sony WF-C700N, che trovi su Amazon a 54,99€ con uno sconto pazzesco del 58%, oltre al risparmio economico c’è anche tanta qualità. Un motivo in più per approfittare di questa occasione.

3 ragioni per scegliere gli auricolari Sony WF-C700N

Suono ben bilanciato con tuning Sony

Tecnologia di cancellazione attiva del rumore

Leggere, confortevoli e con grande autonomia

Comfort, qualità, tecnologia e durata: le cuffie true wireless perfette per tutti

Che tu sia uno studente, un professionista, un amante dello sport all’aria aperta o della visione di contenuti in streaming su PC e smartphone, le cuffie Sony WF-C700N sono quello che fa per te. Le puoi indossare anche tutto il giorno e non sentire alcun tipo di fastidio. Inoltre ti restituiscono un’esperienza di ascolto sempre ottimale.

Come? Innanzitutto grazie all’algoritmo DSEE che migliora la qualità dell’audio, ma anche grazie alla tecnologia per la cancellazione attiva del rumore (ANC) che tu stia ascoltando musica, guardando un video o facendo una telefonata, non sarai mai disturbato da ciò che ti accade intorno. Questi auricolari integrano anche un microfono con struttura protettiva in tessuto traforato all’esterno per ridurre al minimo l’impatto del vento e dei suoni che ti circondano.

E poi le cuffie Sony WF-C700N ti garantiscono dalle 15 alle 20 ore di autonomia con una sola ricarica e, grazie alla ricarica rapida, puoi ricaricare gli auricolari per 10 minuti e utilizzarli per circa un’ora.

Ideale per chi…

Vuole un paio di cuffie comode da indossare per ore

Utilizza più dispositivi contemporaneamente

Cerca auricolari resistenti all’acqua

Il prezzo delle cuffie Sony WF-C700N è di 129,99€, ma con l’offerta di oggi puoi acquistarle a 54,99€ e risparmiare il 58%. Un’occasione da cogliere al volo.