L'offerta di Sky e Netflix include The Last of Us 2 e Black Mirror 7

Il mese di aprile ormai dietro l’angolo porterà con sé nuove uscite molto attese per quanto riguarda le serie TV: arriveranno sia The Last of Us 2 che Black Mirror 7. Per vederle entrambe con un unico abbonamento, sui tuoi dispositivo oppure sullo schermo più grande del televisore in salotto, puoi approfittare dell’offerta speciale di Sky che unisce tutti i contenuti di Sky TV a quelli di Netflix per soli 19,90 euro al mese (per 18 mesi).

Guarda The Last of Us 2 e Black Mirror 7 con l’offerta di Sky

Iniziamo con la seconda stagione di The Last of Us. I primi episodi saranno disponibili a partire dal 14 aprile. Ispirata all’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation, vede il ritorno dei personaggi di Joel ed Ellie interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey. Senza fare spoiler, ci limitiamo ad anticipare che i fatti raccontati si collocano cronologicamente alcuni anni dopo quelli già visti. L’ambientazione è quella post-apocalittica che conosciamo bene.

Per quanto riguarda invece la settima stagione di Black Mirror, arriverà su Netflix il 7 aprile. Sarà composta da un totale pari a sei episodi, come sempre indipendenti da loro a livello narrativo. Uno di questi rappresenta il sequel di USS Callister, tra i più riusciti del passato. Un altro sarà invece in qualche modo collegato al film interattivo Bandersnatch.

L’offerta prevede un costo di attivazione per il decoder Sky Stream pari a 19,00 euro (una sola volta, invece di 99,00 euro). È il dispositivo che potrai collegare al televisore e alla rete Wi-Fi di casa tua oppure portare ovunque, anche in viaggio. Oltre ai due contenuti in uscita nelle prossime settimane appena descritti, il pacchetto include altre novità come Il Gattopardo, The Electric State, The Residence, la nuova edizione di Pechino Express, Gangs of Milano e Maria Antonietta 2.