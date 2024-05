Offerta Sky WiFi: solo 25,90€ al mese e attivazione GRATUITA

C’è una nuova offerta molto interessante per l’attivazione di Sky WiFi ad un prezzo vantaggioso: se sei un cliente Sky e fai parte di Sky Extra puoi infatti pagare la velocissima connessione su fibra a soli 25,90 euro al mese per i primi 12 mesi invece di 29,90. Inoltre, non pagherai alcun costo di attivazione, rendendo il processo ancor più conveniente.

Scopri i vantaggi di avere Sky WiFi

Con Sky WiFi puoi avere una connessione in fibra ottica ultraveloce che garantisce una navigazione stabile, potente e sicura. Il tutto contando sulle speciali peculiarità del WiFi sferico, un tipo di connessione che assicura che il segnale sia uniforme in tutte le direzioni grazie all’Hub Sky WiFi, dotato di 8 antenne. La forma di propagazione del segnale assomiglia a una sfera, permettendo al WiFi di raggiungere ogni angolo della tua casa, anche se è su più piani.

Una connessione completa e sicura, che fa parte del router che ti verrà fornito in dotazione con l’attivazione dell’offerta. Potrai contare inoltre su una connessione ottimizzata per lo streaming e il gaming online, offrendoti un’esperienza fluida e senza interruzioni.

Questa offerta esclusiva è disponibile soltanto online quindi ti consigliamo di sbrigarti e di completare tutto quello che serve direttamente sul sito ufficiale. Se preferisci, puoi comunque farti chiamare da un’operatore per ulteriori informazioni.