Offerta solo ONLINE: Sky TV e Sky Calcio a soli 14,90€ al mese

Se ami il calcio e vuoi seguire tutte le emozioni dei campionati italiani ed europei, non lasciarti sfuggire l’offerta di Sky che ti permette di avere il pacchetto Sky TV + Sky Calcio a solo 14,90 euro al mese invece di 30 per 18 mesi.

Questa nuova offerta è valida solamente online e solo per i nuovi clienti che si abbonano entro i prossimi giorni. Non farti scappare l’occasione.

Cosa include l’offerta Sky TV + Sky Calcio in offerta

Con il pacchetto Sky TV + Sky Calcio puoi goderti più di 800 partite a stagione dei principali tornei nazionali e internazionali, tra cui la Serie A TIM 2021/2024 con 3 partite su 10 ogni turno, la Serie BKT, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Non solo calcio, ma anche tutto l’intrattenimento di Sky TV, con i migliori canali dedicati a cinema, serie tv, documentari, sport e bambini.

Inoltre, con Sky Q via internet puoi accedere a tutti i contenuti Sky in modo semplice e veloce, senza bisogno di parabola. L’attivazione del servizio ha un costo a partire da 9 euro e ti permette di avere una qualità d’immagine in HD e 4K HDR, la possibilità di registrare i programmi preferiti e di accedere a Netflix e Prime Video con un unico telecomando. E con l’app Sky Go puoi vedere i programmi Sky da subito su smartphone, tablet e PC.

Non perdere tempo e approfitta subito dell’offerta di Sky che ti regala il meglio del calcio e dell’intrattenimento a un prezzo imbattibile. Ricorda che l’offerta è valida solo online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.