Offerta speciale Sky WiFi: fibra FTTH a soli 24,90€/mese

Se vuoi una connessione Internet che sia veloce, affidabile e non ti costi un occhio della testa, allora Sky Wifi è quello che fa per te.

Grazie all’offerta “Passa a Sky Wifi” ti porti a casa una fibra ultraveloce al 100%, un Sky Wifi Hub gratis e chiamate a consumo. Tutto questo a soli 24,90 € al mese per i primi 18 mesi invece di 29,90 €.

E non finisce qui: l’attivazione costa solo 29€ invece di 49€. Ma attenzione: questa promo è valida soltanto online fino al 22 ottobre 2023.

Passa OGGI STESSO a Sky WiFi

Dettagli sull’offerta speciale Sky WiFi

Se vuoi una connessione internet che spacca, Sky Wifi Fibra è l’unica soluzione in questo momento. Con questa offerta speciale, puoi avere una connessione ultraveloce pagando soltanto 24,90€ al mese per i primi 18 mesi, invece di 29,90€. E se la prendi online, risparmi anche sul costo di attivazione, che è solo 29€ invece di 49€.

Ma il bello è che non ci sono vincoli di durata minima contrattuale. Quindi hai la libertà di decidere fino a quando usufruire dell’offerta, senza nessun obbligo di permanenza.

E se decidi per l’interruzione del servizio, il costo di cessazione sarà soltanto di 29,90€, lo stesso del costo per disattivare la linea. Se vuoi invece cambiare provider, pagherai soltanto 11,09€.

Questa offerta è davvero pazzesca! Avrai gratis lo Sky Wifi Hub, che ti permette di connettere tutti i tuoi dispositivi alla rete Sky Wifi in modo facile e sicuro.

Non ti devi preoccupare di interruzioni o rallentamenti, perché la connessione è veloce e stabile ovunque in casa.

Per attivarla, devi solo pagare 29€ invece di 49€. Poi, paghi solo 24,90€ al mese per i primi 18 mesi e poi 29,90€ al mese dal 19° mese in poi. Che aspetti? Clicca sul link qui sotto e passa a Sky WiFi.

Passa OGGI STESSO a Sky WiFi