SSD 1 TB: il prezzo crolla con questa offerta

Compatta, veloce e affidabile: la SSD da 1 TB della linea Fanxiang S101 è proposta oggi in forte sconto su Amazon. Già promossa da oltre 5.500 recensioni positive, con un voto medio da 4,6/5 stelle, è l’ideale per l’archiviazione e il backup dei dati senza compromessi in termini di sicurezza e prestazioni, così come per l’integrazione in PC desktop e laptop. In questo momento, la riduzione di prezzo del 15% la rende un affare.

Offerta Amazon: questa SSD da 1 TB è in sconto

Arriva a una velocità di 550 MB/s in fase di lettura e a 500 MB/s in scrittura. La connessione avviene tramite lo standard SATA III, il form factor è quello tipico delle unità a stato solido da 2,5 pollici. La consigliamo a chi desidera effettuare l’upgrade del proprio computer, ampliandone la capacità di storage e incrementandone notevolmente la reattività, grazie alla tecnologia 3D NAND: l’avvio del sistema sarà questione di attimi, così come l’elaborazione e il salvataggio o il caricamento dei contenuti ne beneficeranno notevolmente. Il design è stato progettato per resistere agli urti e alle cadute accidentali. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

In questo momento si ha la possibilità di acquistare la SSD da 1 TB della linea Fanxiang S101 al prezzo finale di soli 50,99 euro. Chi ha bisogno di ancora più spazio trova inoltre la versione da 2 TB in sconto a 89,99 euro. Sono compatibili con tutti i sistemi operativi, a partire da Windows, macOS e Linux. Ancora, merita di essere sottolineata la garanzia di tre anni con assistenza fornita direttamente dal produttore.

Da segnalare infine che effettuando subito l’ordine, entro domani la SSD arriverà a casa, grazie alla disponibilità immediata con spedizione gratuita offerta da Amazon.

