Offerta straorinaria Surfshark VPN: 1,99€ al mese + 4 mesi gratis

Il Black Friday è arrivato anche per sicurezza, privacy e ottimizzazione. Queste sono le tre parole chiave di Surfshark VPN, ora in offerta speciale con una promozione davvero golosa. Attivala adesso a soli 1,99€ al mese, invece di 4,61€. Subito per te in regalo 4 mesi extra gratis di protezione in più. Cosa stai aspettando? Devi approfittarne subito, prima che scada questa iniziativa.

Grazie alla sua semplicità di configurazione, Surfshark VPN è tra le soluzioni più apprezzate di questo settore. In un attimo hai tutta la privacy che vuoi quando navighi online. Niente e nessuno può più monitorare la tua attività sul web grazie al tunnel criptato che crittografa ogni informazione in entrata e in uscita. Inoltre, hai un indirizzo IP sempre differente dal tuo così non è nemmeno possibile risalire alla tua identità.

Addirittura puoi cambiare posizione virtuale quando e dove vuoi. In questo modo non solo gli altri non sapranno dove abita la tua connessione, ma potrai aggirare anche censure di governi e blocchi regionali di streaming. Accedi senza problemi ai tuoi abbonamenti italiani per goderti contenuti live e on demand anche quando sei all’estero.

Surfshark VPN in offerta, ma senza rinunce

Con Surfshark VPN in offerta hai tutte le sue funzionalità a un prezzo più basso. Attivala adesso a soli 1,99€ al mese, aniché di 4,61€. In regalo ti aspettano 4 mesi extra gratis. Davvero niente male questo menù. Scopri perché questa soluzione è differente.

Dispositivi illimitati. Con Surfshark VPN proteggi e ottimizzi un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente per condividere il tuo abbonamento con chi vuoi. 100 server. Scegli i server che vuoi per collegarti in ogni parte del mondo in qualsiasi momento. Alternative Email. Con Surfshark VPN puoi generare email alternative così da non fornire i tuoi dati a siti o servizi. Data Breach. L’ottima app multi-device ti avvisa in caso di violazione dati. Antivirus. L’app include anche una protezione contro i malware. Blocco Trader. Evita il monitoraggio di aziende e cybercriminali sul web. Ad Blocker. Naviga online e in app senza le fastidiose pubblicità.