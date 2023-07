TicWatch Pro 5: il miglior smartwatch Wear OS è in offerta

Le recensioni hanno promosso a pieni voti TicWatch Pro 5, definendolo in molti casi il miglior smartwatch Wear OS in circolazione (e tra la concorrenza figura un certo Google Pixel Watch): merito di un connubio perfetto tra design, funzionalità e autonomia. Oggi l’orologio, lanciato sul mercato da poche settimane, è protagonista del suo primo forte sconto su Amazon.

Crolla il prezzo del Ticwatch Pro 5 con Wear OS

La qualità costruttiva è da top di gamma e sono presenti numerose modalità per il monitoraggio dell’attività fisica. Ovviamente, non manca la sincronizzazione con lo smartphone, che non risulta però indispensabile per l’ascolto della musica grazie alla memoria interna in grado di immagazzinarla. Tra le specifiche tecniche citiamo solamente il processore Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm, 2 GB di RAM e 32 GB di storage. Altri dettagli nella scheda del prodotto.

Tra gli altri punti di forza son da citare l’autonomia fino a 80 ore grazie all’impiego di un display a doppio strato che riduce enormemente i consumi, il supporto ai pagamenti NFC e le tantissime misurazioni dei parametri biometrici. Ovviamente, è waterproof. L’elenco completo delle caratteristiche integrate è smisurato: rimandiamo all’immagine qui sotto e alla descrizione completa per saperne di più.

In questo momento, grazie allo sconto di 55 euro applicato automaticamente da Amazon, è possibile acquistare TicWatch Pro 5 al prezzo finale di soli 304 euro. Non è necessario attivare coupon né inserire codici: l’offerta è applicata in automatico e non bisogna far altro che metterlo nel carrello per approfittarne prima che scada la promozione.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita gestita dalla logistica dell’e-commerce e consegna a domicilio garantita in un giorno. In altre parole, chi effettua subito l’ordine potrà mettere lo smartwatch al polso già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.