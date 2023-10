Offerta TIM WiFi Power: 0€ di costo di attivazione

TIM WiFi Power Top è un’offerta estremamente vantaggiosa che consente di sostituire la tua precedente connessione ADSL o Fibra con un risparmio di 5 euro al mese per un periodo di 24 mesi.

Quindi, potrai beneficiare di uno sconto totale fino a 120 euro sulla tua nuovissima connessione in Fibra ad altissima velocità.

Scopri tutto su TIM WiFi Power Top

TIM WiFi Power Top offre una connessione in fibra ottica FTTH con velocità massima fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gigabit al secondo in upload.

Include anche chiamate illimitate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili, TIM Navigazione Sicura, TIM WiFi garantito in tutta la casa e assistenza immediata.

Inoltre, viene fornito un modem TIM HUB+ Executive con tecnologia EasyMesh e Wi-Fi 6. Le rate mensili di 10 euro per 2 anni sono già incluse nel costo mensile della promozione.

È il bonus rottamazione? Ti sarà riconosciuto nella fattura per un periodo di 24 mesi e arriva fino a un massimo di 120 euro complessivi.

Il meccanismo di funzionamento è estremamente facile. Ad esempio, se possiedi un vecchio modem inutilizzato, puoi beneficiare del Bonus Rottamazione Modem.

In tal caso, il tecnico incaricato dell’installazione della nuova linea procederà al ritiro del vecchio dispositivo. Grazie a questa iniziativa, otterrai uno sconto di 5 euro sulla prima fattura per un periodo di 24 mesi.

Esiste un ulteriore Bonus Rottamazione, denominato Bonus Linea, che si applica nel caso in cui si scelga di passare a TIM utilizzando la tecnologia FTTC o FTTH.

In tal caso, sarà riconosciuto un corrispettivo di pari valore a quello precedentemente menzionato, a partire dalla prima fattura.

Al momento, questa eccezionale offerta per l’accesso a internet presso il proprio domicilio è priva di costi di attivazione solo se richiesta entro il 15 ottobre 2023. Di norma, è richiesto un contributo pari a 39,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.