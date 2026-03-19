 OFFERTA URGENTE: Apple MacBook Air 13 M4 a 899€ su Amazon
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OFFERTA URGENTE: Apple MacBook Air 13 M4 a 899€ su Amazon

Un'offerta urgente è disponibile adesso e per pochissimo tempo su Amazon: acquista ora il fantastico Apple MacBook Air 13 M4 a soli 899€.
OFFERTA URGENTE: Apple MacBook Air 13 M4 a 899€ su Amazon
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Un'offerta urgente è disponibile adesso e per pochissimo tempo su Amazon: acquista ora il fantastico Apple MacBook Air 13 M4 a soli 899€.

Su Amazon è disponibile in questo momento, salvo esaurimento scorte, un’offerta urgente da prendere al volo velocemente perché durerà pochissimo. Protagonista il fantastico e potentissimo Apple MacBook Air 13 M4 che integra portabilità, affidabilità e prestazioni elevate. Cosa stai aspettando? Adesso lo acquisti a soli 899 euro, invece di 1019 euro. Un vero e proprio best buy a questo prezzaccio.

Acquista ora il MacBook Air M4

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici offre dimensioni perfette per l’utilizzo in mobilità e immagini mozzafiato, dai colori super vivi e dai dettagli incredibili. Lo porti sempre con te e ogni volta che lo utilizzi provi un piacere immenso perché è compatto, ma senza rinunciare alla miglior qualità possibile. Ideale per la tua produttività, si rivela un ottimo compagno anche per l’intrattenimento.

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte

Apple Portatile MacBook Air 13” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte

899,001.019,00€-12%
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Progettato per Apple Intelligence, assicura prestazioni elevate grazie all’ottimo processore Apple M4 che raggiunge velocità e potenza impressionanti. Questo laptop non è un “Pro”, ma è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza anche di editing video. Il vantaggio è che questo notebook è estremamente silenzioso perché integra un sistema di raffreddamento avanzato e senza ventole. Spazio alla concentrazione!

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Acquista ora il MacBook Air M4

La versione in offerta su Amazon è quella da 16GB di RAM e 256GB di SSD nell’elegante colorazione Mezzanotte. Inoltre, è anche dotato di Touch ID per proteggere tutti i tuoi contenuti da accessi indesiderati e non autorizzati. Non perdere questa offerta limitata ed esclusiva. Acquista il tuo Apple MacBook 13 M4 a soli 899 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
19 mar 2026
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