OFFERTA URGENTE: Apple MacBook Air 13 M4 a 899€ su Amazon

Su Amazon è disponibile in questo momento, salvo esaurimento scorte, un’offerta urgente da prendere al volo velocemente perché durerà pochissimo. Protagonista il fantastico e potentissimo Apple MacBook Air 13 M4 che integra portabilità, affidabilità e prestazioni elevate. Cosa stai aspettando? Adesso lo acquisti a soli 899 euro, invece di 1019 euro. Un vero e proprio best buy a questo prezzaccio.
Il display Liquid Retina da 13,6 pollici offre dimensioni perfette per l’utilizzo in mobilità e immagini mozzafiato, dai colori super vivi e dai dettagli incredibili. Lo porti sempre con te e ogni volta che lo utilizzi provi un piacere immenso perché è compatto, ma senza rinunciare alla miglior qualità possibile. Ideale per la tua produttività, si rivela un ottimo compagno anche per l’intrattenimento.
Apple Portatile MacBook Air 13” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte
Progettato per Apple Intelligence, assicura prestazioni elevate grazie all’ottimo processore Apple M4 che raggiunge velocità e potenza impressionanti. Questo laptop non è un “Pro”, ma è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza anche di editing video. Il vantaggio è che questo notebook è estremamente silenzioso perché integra un sistema di raffreddamento avanzato e senza ventole. Spazio alla concentrazione!
La versione in offerta su Amazon è quella da 16GB di RAM e 256GB di SSD nell’elegante colorazione Mezzanotte. Inoltre, è anche dotato di Touch ID per proteggere tutti i tuoi contenuti da accessi indesiderati e non autorizzati. Non perdere questa offerta limitata ed esclusiva. Acquista il tuo Apple MacBook 13 M4 a soli 899 euro!