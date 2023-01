Offerta Vodafone PS5, come attivarla e come funziona

L’offerta Vodafone PS5 è ancora attiva. Collegandoti adesso alla pagina ufficiale del vettore hai la possibilità di abbinare al piano Family Plan un bundle contenente PlayStation 5 Digital Edition, God of War Ragnarok e due ricariche PSN da 35 euro ciascuna ad un prezzo di 24,99 euro al mese per 24 mesi.

La promozione arriva nel momento giusto dato che Sony ha annunciato che la crisi di scorte di PS5 è terminata e questo ti permetterà di ricevere la console più ricercata tra gli appassionati in un tempo veramente breve. Di seguito, ti spieghiamo come attivare l’offerta e come funziona.

Come attivare l’offerta Vodafone PS5

Per acquistare la tua PlayStation 5 devi prima scegliere l’offerta Family Plan V-Max che, al costo di 34,99 euro al mese, include la fibra a casa tua alla massima velocità, chiamate illimitate da telefono fisso verso fissi e mobili nazionali, modem Router Vodafone WiFi 6 Station e una SIM Mobile 5G con minuti, SMS e traffico dati illimitato.

Una volta fatto potrai attivare la possibilità di acquistare PlayStation 5 Digital Edition con God of War Ragnarok e un credito PSN complessivo di 70 euro per 24,99 euro al mese per 24 mesi. La console sarà consegnata direttamente all’indirizzo che indicherai all’operatore in fase di sottoscrizione dell’offerta.

Se, nel corso dei 24 mesi, dovessi scegliere di disattivare l’offerta di Rete Vodafone Fibra continuerai a pagare le rate della tua PlayStation 5 con lo stesso metodo di pagamento finora utilizzato, ma avrai anche la facoltà di estinguere il debito in un’unica soluzione. Per maggiori informazioni, consulta la pagina ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.