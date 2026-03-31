Offerta WordPress con AI: a partire da 0 euro al mese

I pacchetti WordPress disponibili

I piani WordPress partono da da soluzioni per siti semplici o blog personali, fino a pacchetti avanzati per siti professionali ed e-commerce con WooCommerce. I piani includono spazio SSD, dominio e certificato SSL, indirizzi email, backup automatici e strumenti AI per la creazione di contenuti e pagine.

Tra le proposte disponibili c’è il piano Expand, in promozione a 0 euro al mese per 12 mesi, poi 10 euro al mese, pensato per chi vuole avere accesso alle funzioni AI per costruire e gestire un sito WordPress con maggiore velocità. Sono disponibili anche soluzioni più avanzate per progetti professionali ed e-commerce, sempre con strumenti ottimizzati per prestazioni, sicurezza e semplicità di gestione.

Sito WordPress pronto in pochi secondi grazie all’intelligenza artificiale

La nuova piattaforma integra strumenti di intelligenza artificiale che aiutano a creare automaticamente contenuti, immagini, pagine e articoli di blog. L’assistente AI può generare testi per il sito, suggerire contenuti e aiutare nella struttura delle pagine, riducendo drasticamente i tempi di creazione di un progetto online. Questo significa che anche chi non ha esperienza può avviare un sito professionale in poco tempo, mentre chi ha già competenze può velocizzare il lavoro e aumentare la produttività.

Velocità e prestazioni fino a 3 volte superiori

Oltre alle funzioni AI, l’hosting WordPress include tecnologie pensate per migliorare le prestazioni del sito, come storage SSD, database MariaDB, sistemi di caching e OPcache. Queste tecnologie permettono caricamenti più rapidi e una migliore esperienza per i visitatori, riducendo il rischio che gli utenti abbandonino il sito per lentezza. La piattaforma è progettata specificamente per WordPress e promette una velocità fino a tre volte superiore rispetto a configurazioni standard.

Sicurezza e backup automatici

La sicurezza è un altro elemento fondamentale: i pacchetti WordPress includono backup giornalieri, scansioni antimalware automatiche, scansioni delle vulnerabilità e protezione DDoS. La disponibilità del servizio è garantita fino al 99,99%, riducendo al minimo i tempi di inattività del sito. In caso di problemi, è possibile ripristinare il sito dai backup in qualsiasi momento. Per conoscere l’offerta completa di IONOS clicca qui.