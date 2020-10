Offerta WOW: OLED 55", sconto del 42% (entro le 23.30)

Si chiama “offerta wow” e non è certo a caso: in ballo c’è infatti una tv da 55 pollici ultrasottile, di grande qualità e con un prezzo che brilla grazie a quel -42% con cui approda nella vetrina del Prime Day. Ma attenzione! L’offerta scade alle ore 23.30, dunque c’è appena un’ora di tempo per far propria questa piccola grande meraviglia. Bisognerà pensarci in fretta, insomma: solo per chi è fortunato, deciso e rapido nella propria scelta.

LG OLED 55 pollici, -42% per il Prime Day

La TV era già in sconto ormai da tempo, dunque lo sconto reale è sicuramente minore rispetto a quello presentato (che pro-forma è sempre valutato in proporzione al prezzo di partenza), ma il prezzo odierno di questo televisore, ossia 1149 euro, non era mai stato raggiunto prima ed è pertanto assolutamente un’offerta realmente appetibile.

La tv LG OLED55BX6LB partiva da 1999 euro grazie ad un design di grande impatto, a cornici ultrasottili ed a specifiche tecniche di grido. Immagini 4K, tecnologia OLED, rielaborazione ThinQ AI, processore α7 Gen3 e quel pannello ultrasottile che rappresenta inevitabilmente un plus per il posizionamento al centro del salotto o in appoggio al muro.