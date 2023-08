Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro: guarda che offerta

Ottimi per la musica, i podcast, le telefonate e le videochiamate, Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro sono gli auricolari senza fili consigliati per ogni tipo di esigenza. In questo momento è possibile acquistarli con uno sconto del 28% sul listino. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: meglio approfittarne subito senza perdere tempo.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro

Tra i punti di forza va citata la presenza di tre microfoni per un audio cristallino, la modalità Trasparenza che permette di ascoltare tutto quanto accade intorno e l’impiego di due driver (uno composito LCP ad alta rigidità e uno dinamico di 12 mm di larghezza) per riprodurre con precisione ogni frequenza, dai bassi a quelle più alte. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

L’offerta in corso permette di acquistare Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro al prezzo finale di 28,99 euro invece di 39,99 euro, approfittando di uno sconto del 28% rispetto al listino ufficiale.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon. Si può contare sulla disponibilità immediata e sulla consegna gratuita a domicilio in pochi giorni: effettuando subito l’ordine si riceveranno gli auricolari wireless direttamente molto presto, senza alcuna spesa aggiuntiva se abbonati Prime.

