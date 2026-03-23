Offerte AVG: antivirus, VPN e sicurezza online fino al 60% di sconto

Proteggere computer, smartphone e dati personali è diventato fondamentale. Le offerte di AVG Technologies permettono di ottenere soluzioni complete per sicurezza online, privacy e prestazioni con sconti fino al 60% sul primo anno. Le soluzioni AVG sono pensate sia per utenti privati che per aziende e permettono di proteggere fino a 10 dispositivi con un unico abbonamento.

AVG Internet Security: protezione essenziale

Il piano AVG Internet Security è la soluzione base per chi vuole proteggere i propri dispositivi da virus e minacce online. Include protezione contro virus e malware, difesa dal ransomware, controllo della sicurezza delle reti Wi-Fi e protezione contro siti web falsi e phishing. Il prezzo in offerta è di circa 39,99 € per il primo anno, invece di 99,99 €, pari a circa 3,33 € al mese. Questa soluzione è adatta a chi cerca una protezione completa ma senza strumenti aggiuntivi per privacy e ottimizzazione.

AVG Ultimate: sicurezza, VPN e prestazioni

Il piano AVG Ultimate include tutte le funzionalità di Internet Security ma aggiunge strumenti avanzati per privacy e prestazioni. Oltre all’antivirus, include AVG TuneUp per ottimizzare prestazioni e spazio di archiviazione, AVG Secure VPN per navigare in modo sicuro e privato, e AVG AntiTrack per impedire agli inserzionisti di monitorare le attività online. Il prezzo in offerta è di circa 55,99 € per il primo anno, invece di 139,99 €, pari a circa 4,67 € al mese.

Protezione completa e garanzia soddisfatti o rimborsati

Entrambi i piani includono protezione contro malware, ransomware, phishing e reti Wi-Fi non sicure, e possono essere installati su più dispositivi tra Windows, Mac, Android e iOS.AVG offre inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni, permettendo di provare il servizio senza rischi. Grazie agli sconti disponibili, le offerte AVG rappresentano una soluzione conveniente per chi vuole proteggere i propri dispositivi, navigare in sicurezza e migliorare le prestazioni del computer con un unico software. Per conoscere l’offerta completa di AVG clicca qui.