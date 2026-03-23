 Offerte AVG: antivirus, VPN e sicurezza online fino al 60% di sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Offerte AVG: antivirus, VPN e sicurezza online fino al 60% di sconto

Le offerte AVG permettono di proteggere fino a 10 dispositivi con antivirus, VPN e strumenti privacy. Sconti fino al 60% su Internet Security e Ultimate.
Offerte AVG: antivirus, VPN e sicurezza online fino al 60% di sconto
Sicurezza Antivirus
Le offerte AVG permettono di proteggere fino a 10 dispositivi con antivirus, VPN e strumenti privacy. Sconti fino al 60% su Internet Security e Ultimate.

Proteggere computer, smartphone e dati personali è diventato fondamentale. Le offerte di AVG Technologies permettono di ottenere soluzioni complete per sicurezza online, privacy e prestazioni con sconti fino al 60% sul primo anno. Le soluzioni AVG sono pensate sia per utenti privati che per aziende e permettono di proteggere fino a 10 dispositivi con un unico abbonamento.

Naviga in sicurezza con AVG

AVG Internet Security: protezione essenziale

Il piano AVG Internet Security è la soluzione base per chi vuole proteggere i propri dispositivi da virus e minacce online. Include protezione contro virus e malware, difesa dal ransomware, controllo della sicurezza delle reti Wi-Fi e protezione contro siti web falsi e phishing. Il prezzo in offerta è di circa 39,99 € per il primo anno, invece di 99,99 €, pari a circa 3,33 € al mese. Questa soluzione è adatta a chi cerca una protezione completa ma senza strumenti aggiuntivi per privacy e ottimizzazione.

AVG Ultimate: sicurezza, VPN e prestazioni

Il piano AVG Ultimate include tutte le funzionalità di Internet Security ma aggiunge strumenti avanzati per privacy e prestazioni. Oltre all’antivirus, include AVG TuneUp per ottimizzare prestazioni e spazio di archiviazione, AVG Secure VPN per navigare in modo sicuro e privato, e AVG AntiTrack per impedire agli inserzionisti di monitorare le attività online. Il prezzo in offerta è di circa 55,99 € per il primo anno, invece di 139,99 €, pari a circa 4,67 € al mese.

Protezione completa e garanzia soddisfatti o rimborsati

Entrambi i piani includono protezione contro malware, ransomware, phishing e reti Wi-Fi non sicure, e possono essere installati su più dispositivi tra Windows, Mac, Android e iOS.AVG offre inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni, permettendo di provare il servizio senza rischi. Grazie agli sconti disponibili, le offerte AVG rappresentano una soluzione conveniente per chi vuole proteggere i propri dispositivi, navigare in sicurezza e migliorare le prestazioni del computer con un unico software. Per conoscere l’offerta completa di AVG clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Metti in sicurezza i tuoi dispositivi risparmiando il 60% con AVG

Metti in sicurezza i tuoi dispositivi risparmiando il 60% con AVG
Con TotalAV ti proteggi dai virus e difendi la tua privacy online: bastano 19€

Con TotalAV ti proteggi dai virus e difendi la tua privacy online: bastano 19€
1,59€ al mese per protezione e privacy web: la promo di TotalAV

1,59€ al mese per protezione e privacy web: la promo di TotalAV
Con 1,59€ al mese hai antivirus, VPN e adblock: la promo di TotalAV

Con 1,59€ al mese hai antivirus, VPN e adblock: la promo di TotalAV
Metti in sicurezza i tuoi dispositivi risparmiando il 60% con AVG

Metti in sicurezza i tuoi dispositivi risparmiando il 60% con AVG
Con TotalAV ti proteggi dai virus e difendi la tua privacy online: bastano 19€

Con TotalAV ti proteggi dai virus e difendi la tua privacy online: bastano 19€
1,59€ al mese per protezione e privacy web: la promo di TotalAV

1,59€ al mese per protezione e privacy web: la promo di TotalAV
Con 1,59€ al mese hai antivirus, VPN e adblock: la promo di TotalAV

Con 1,59€ al mese hai antivirus, VPN e adblock: la promo di TotalAV
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
23 mar 2026
Link copiato negli appunti