Offerte chiare e senza sorprese: ecco l'offerta mobile che semplifica tutto

Al giorno d’oggi scegliere una nuova offerta mobile è diventato una corsa ad ostacoli, tra asterischi che spuntano a ogni riga, costi nascosti e l’eterno dilemma sulle rimodulazioni. Per fortuna, però, esistono le classiche eccezioni che confermano la regola: una di queste è Very Mobile, l’operatore virtuale di proprietà di WindTre, che ha scelto di puntare su una strategia differente: zero vincoli, nessun costo nascosto, offerte economiche.

Fino al 13 novembre i clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile, Tiscali, e altri MVNO, che scelgono di portare il loro numero in Very Mobile possono sottoscrivere l’offerta da 150 in 5G, più minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese per sempre. Inoltre, il primo mese è in omaggio. Se invece si sceglie di attivare un nuovo numero, si può sottoscrivere l’offerta da 200 Giga in 5G a 6,99 euro al mese, anche stavolta per sempre, con SIM e spedizione gratis.

L’offerta da 150 Giga in 5G a 5,99 euro al mese per sempre di Very Mobile

L’attuale offerta di portabilità dell’operatore Very Mobile consente ai clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile, Tiscali, e altri operatori virtuali, di avere 150 Giga su rete 5G WindTre, in aggiunta a minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese, più un mese in omaggio. La tariffa è da intendersi per sempre, dunque non vi sono rimodulazioni, né vi sono costi da sostenere sulla SIM, la consegna a casa, e l’attivazione.

Very Mobile assicura inoltre che non vi siano extra costi, di conseguenza zero consumi previsti e zero costi di cambio offerta. Qualora un cliente esaurisca i Giga prima del rinnovo mensile, l’operatore blocca la navigazione in modo da non far spendere nulla di più al proprio utente, che può comunque far ripartire subito la sua offerta cliccando sul bottone Rinnova presente in app: la promozione si rinnoverà immediatamente, al costo di sempre, per un altro mese. Infine, sono inclusi gratis anche i servizi Hotspot, RingMe e Ti ho cercato.