 Offerte chiare e senza sorprese: ecco l'offerta mobile che semplifica tutto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Offerte chiare e senza sorprese: ecco l'offerta mobile che semplifica tutto

Very Mobile consente di attivare l'offerta 150 Giga in 5G a 5,99 euro al mese per sempre con un mese in omaggio.
Offerte chiare e senza sorprese: ecco l'offerta mobile che semplifica tutto
Telecomunicazioni 5g
Very Mobile consente di attivare l'offerta 150 Giga in 5G a 5,99 euro al mese per sempre con un mese in omaggio.
Freepik

Al giorno d’oggi scegliere una nuova offerta mobile è diventato una corsa ad ostacoli, tra asterischi che spuntano a ogni riga, costi nascosti e l’eterno dilemma sulle rimodulazioni. Per fortuna, però, esistono le classiche eccezioni che confermano la regola: una di queste è Very Mobile, l’operatore virtuale di proprietà di WindTre, che ha scelto di puntare su una strategia differente: zero vincoli, nessun costo nascosto, offerte economiche.

Fino al 13 novembre i clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile, Tiscali, e altri MVNO, che scelgono di portare il loro numero in Very Mobile possono sottoscrivere l’offerta da 150 in 5G, più minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese per sempre. Inoltre, il primo mese è in omaggio. Se invece si sceglie di attivare un nuovo numero, si può sottoscrivere l’offerta da 200 Giga in 5G a 6,99 euro al mese, anche stavolta per sempre, con SIM e spedizione gratis.

Vedi le offerte di Very Mobile

very mobile 5g 5,99 euro fino al 13 novembre

L’offerta da 150 Giga in 5G a 5,99 euro al mese per sempre di Very Mobile

L’attuale offerta di portabilità dell’operatore Very Mobile consente ai clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile, Tiscali, e altri operatori virtuali, di avere 150 Giga su rete 5G WindTre, in aggiunta a minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese, più un mese in omaggio. La tariffa è da intendersi per sempre, dunque non vi sono rimodulazioni, né vi sono costi da sostenere sulla SIM, la consegna a casa, e l’attivazione.

Very Mobile assicura inoltre che non vi siano extra costi, di conseguenza zero consumi previsti e zero costi di cambio offerta. Qualora un cliente esaurisca i Giga prima del rinnovo mensile, l’operatore blocca la navigazione in modo da non far spendere nulla di più al proprio utente, che può comunque far ripartire subito la sua offerta cliccando sul bottone Rinnova presente in app: la promozione si rinnoverà immediatamente, al costo di sempre, per un altro mese. Infine, sono inclusi gratis anche i servizi Hotspot, RingMe e Ti ho cercato.

Vedi le offerte di Very Mobile

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Very Mobile tenta i clienti Iliad, CoopVoce e PosteMobile con un'offerta 5G da 5,99 euro al mese

Very Mobile tenta i clienti Iliad, CoopVoce e PosteMobile con un'offerta 5G da 5,99 euro al mese
Giga in Europa a volontà: Iliad riscrive le regole con la sua offerta

Giga in Europa a volontà: Iliad riscrive le regole con la sua offerta
Internet all'estero senza cercare il WiFi: con le eSIM di Saily basta un click

Internet all'estero senza cercare il WiFi: con le eSIM di Saily basta un click
Dimentica il roaming in viaggio: la eSIM di Saily ti tiene connesso ovunque senza sorprese

Dimentica il roaming in viaggio: la eSIM di Saily ti tiene connesso ovunque senza sorprese
Very Mobile tenta i clienti Iliad, CoopVoce e PosteMobile con un'offerta 5G da 5,99 euro al mese

Very Mobile tenta i clienti Iliad, CoopVoce e PosteMobile con un'offerta 5G da 5,99 euro al mese
Giga in Europa a volontà: Iliad riscrive le regole con la sua offerta

Giga in Europa a volontà: Iliad riscrive le regole con la sua offerta
Internet all'estero senza cercare il WiFi: con le eSIM di Saily basta un click

Internet all'estero senza cercare il WiFi: con le eSIM di Saily basta un click
Dimentica il roaming in viaggio: la eSIM di Saily ti tiene connesso ovunque senza sorprese

Dimentica il roaming in viaggio: la eSIM di Saily ti tiene connesso ovunque senza sorprese
Federico Pisanu
Pubblicato il
6 nov 2025
Link copiato negli appunti