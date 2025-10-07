Offerte d'autunno: Huawei MatePad 11.5 2025 con 50 euro di sconto

Come è ormai tradizione da alcuni anni, quando Amazon fa delle iniziative promozionali come la Festa delle Offerte Prime attualmente in corso, molti produttori di hardware rispondono con delle offerte speciali per chi acquista sul loro sito ufficiale. Lo fa anche Huawei, anche quest’anno, con il suo tablet Huawei MatePad 11.5 in versione 2025. Un modello molto recente, molto apprezzato e, con lo sconto, anche molto conveniente.

Huawei MatePad 11.5 2025: caratteristiche tecniche

Huawei MatePad 11.5 2025 è un ottimo tablet di fascia media, con un eccellente schermo opaco senza riflessi, da 600 nit, da 11,5 pollici di diagonale, di tipo LCD IPS a 120 Hz, gestibile anche in split screen per il multitasking.

Con dimensioni di 177x262x6 millimetri, ed un peso di 512 grammi, il MatePad 11.5 è facilmente trasportabile e comodo da usare sia per lavoro per per lo svago.

Il processore è un Kirin T82B, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage, mentre il sistema operativo è HarmonyOS 4.3. Come su tutti i prodotti Huawei recenti, anche su questo MatePad 11.5 tutte le app di streaming e di produttività personale funzionano perfettamente, comprese le app di Google anche se non ci sono i servizi Google (tramite MicroG) e quelle di Microsoft Office e Adobe. Funzionano anche le app bancarie, Telegram, WhatsApp e le app di intelligenza artificiale.

Le fotocamere sono due: l’anteriore da 8 MP f/2.0 e la posteriore da 13 MP f/1.8 con autofocus. Le connessioni wireless sono il WiFi 6 con doppia antenna e il Bluetooth 5.2 BLE. La batteria è da 10.100 mAh con ricarica rapida a 40 watt.

La parte multimediale si completa con quattro altoparlanti con ottimizzazione Huawei Histen 9.0 e due microfoni, mentre la ta tastiera, inclusa nel bundle, si aggancia meccanicamente e fa anche da stand e da cover.

Huawei MatePad 11.5 2025: l’offerta

Huawei MatePad 11.5 2025, nella versione 8/256 GB con caricabatteria veloce e tastiera, ha un prezzo di listino di 399 euro ma, in occasione della Festa delle Offerte autunnale, è disponibile sul sito del produttore al prezzo di 349 euro. Per avere lo sconto di 50 euro è necessario, prima di concludere l’ordine, inserire il codice coupon AMP11BLAZE50. Il prezzo finale sarà di 319 euro.

In collaborazione con Huawei