Un PC desktop da mettere sulla scrivania per lavorare in smart working o studiare da casa con le modalità della didattica a distanza, completo di ogni componente e con preinstallato il sistema operativo Windows 10 Pro: oggi segnaliamo quello proposto su eBay al prezzo di 529,90 euro, ideale per soddisfare pressoché ogni esigenza, anche in ambito professionale.

CPU Intel Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 480 GB per questo PC

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate, più che sufficienti per gestire qualsiasi operazione: scheda madre ASRock B365M-HDV, processore octa core Intel Core i7-9700, GPU Intel UHD Graphics 630, 16 GB di RAM, unità SSD da 480 GB per lo storage, lettore e masterizzatore CV-DVD dual layer, porte USB 2.0, 3.0 e 3.1, uscite video HDMI, DVI-D e D-Sub (VGA), slot Ethernet e jack audio da 3,5 mm. Il tutto funzionante con alimentatore da 500 W.

Non mancano poi slot di espansione per eseguire upgrade hardware in caso di necessità. Tutto questo al prezzo di 529,90 euro e con spedizione gratuita in pochi giorni a seguito dell’acquisto. Il prodotto si trova in Italia e l’affidabilità del venditore, che tra le altre cose offre due anni di garanzia, è testimoniata dagli oltre 76.000 feedback fin qui ottenuti dagli altri clienti su eBay.