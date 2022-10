Offerte Esclusive Prime: FIFA 23 è in forte sconto

FIFA 23 non ha certo bisogno di presentazioni: lanciato solo pochi giorni fa, si tratta della nuova simulazione calcistica targata EA Sports, disponibile su console e PC. Il titolo è protagonista tra le Offerte Esclusive Prime, il nuovo evento dedicato allo shopping che prende il via oggi su Amazon, con sconti che interessano soprattutto la versione PS5.

FIFA 23 in forte sconto con le Offerte Esclusive Prime

Di seguito tutte le versioni del gioco, proposte nella loro edizione fisica (su disco) a eccezione di dove specificato. Su PS5 e Xbox Series X/S c’è la nuova tecnologia HyperMotion2 introdotta dallo sviluppatore a garantire un livello di realismo superiore rispetto al passato. Grande spazio è garantito anche al calcio femminile.

Segnaliamo inoltre il bundle che mette a disposizione la console Xbox Series S e FIFA 23 in sconto di 79,99 euro. Un’occasione davvero ghiotta per fare propria la console next-gen e il titolo del momento, risparmiando.

Tutto ciò di cui hai bisogno per approfittare delle Offerte Esclusive Prime è un abbonamento Prime attivo. Chi non ne è in possesso può rimediare subito grazie ai 30 giorni di prova gratuita che includono, tra le altre cose, un mese di streaming dell’intero catalogo Prime Video.

