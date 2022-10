Offerte Esclusive Prime: Galaxy Z Flip4 e Fold4 (-199€)

I due smartphone pieghevoli Samsung di ultima generazione sono protagonisti di sconti molto interessanti nell’evento Offerte Esclusive Prime su Amazon. Stiamo ovviamente parlando dei modelli Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, il non plus ultra di quanto ha da offrire il mercato mobile in termini di caratteristiche e funzionalità.

Samsung Galaxy Z Flip4 e Fold4 tra le Offerte Esclusive Prime

Si differenziano per il design, offrendo due form factor pensati per affiancare l’utente nella produttività quotidiana e per l’intrattenimento multimediale. Nulla è stato lasciato al caso in termini di potenza di calcolo, supporto software e storage. Ecco le offerte di cui approfittare oggi.

Per tutti i dettagli sulle specifiche tecniche rimandiamo alle schede complete di Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4.

L’unico requisito richiesto per poter approfittare delle Offerte Esclusive Prime è un abbonamento Prime: se ancora non ne disponi, attiva subito i 30 giorni di prova gratuita, avrai anche un mese a disposizione per lo streaming del catalogo Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.