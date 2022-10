Offerte Esclusive Prime: le migliori chiavette USB in sconto

Tra le Offerte Esclusive Prime disponibili in questi due giorni su Amazon, alcune propongono articoli per l’archiviazione dei dati dalla grande capacità e con un design pensato per essere portato sempre con sé. Stiamo parlando di chiavette USB e FlashDrive acquistabili approfittando di un forte risparmio.

Chiavette USB: risparmia con le Offerte Esclusive Prime

Proponiamo qui alcuni prodotti da 256 GB pensati per chi cerca prestazioni elevate, affidabilità e portabilità. Il primo è caratterizzato da un design tradizionale, il secondo garantisce il supporto anche a smartphone e tablet, mentre il terzo ha in dotazione una funzionalità esclusiva per la sicurezza.

Merita una menzione speciale Lexar JumpDrive Fingerprint F35 (sconto 21,46 euro) che protegge i dati grazie a un lettore di impronte digitali integrato. Lo spazio a disposizione è 256 GB con supporto allo standard USB 3.0.

Per poter approfittare delle Offerte Esclusive Prime è sufficiente un abbonamento Prime attivo. Se ancora non ne disponi, puoi rimediare subito grazie ai 30 giorni di prova gratuita.

La sottoscrizione dà accesso anche all’intero catalogo di film, serie TV, show ed eventi sportivi in streaming sulla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.