Offerte Esclusive Prime: i migliori smartphone in sconto

Prende il via l’evento Offerte Esclusive Prime: quale occasione migliore per comprare un nuovo smartphone? Qui è dove segnaliamo gli sconti migliori tra quelli a disposizione in queste 48 ore, grazie all’appuntamento organizzato da Amazon per dare ufficialmente il via alla stagione dello shopping in vista delle festività.

Smartphone in sconto con le Offerte Esclusive Prime

Diamo dunque uno sguardo alla Top 10, spaziando da Xiaomi a Samsung, cercando di soddisfare tutti i palati e ogni differente budget. Nell’elenco qui sotto i modelli selezionati.

Meritano una segnalazione anche i due pieghevoli Samsung di ultima generazione: Galaxy Z Flip4 a -149 euro e Galaxy Z Fold4 a -199 euro.

Tutto ciò che server per approfittare delle Offerte Esclusive Prime è un abbonamento Prime. Chi ancora non l’ha fatto, può attivare subito i 30 giorni di prova gratuita, assicurandosi così anche un mese di streaming del catalogo Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.